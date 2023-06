Bimbo morto a Casal Palocco, auto di lusso, passione ‘ereditata’: chi è il papà dello youtuber

La passione per le auto di lusso sembra sia una passione di famiglia. M.D.P. il 20enne universitario che mercoledì pomeriggio, 7 giugno, è rimasto coinvolto nell’incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, di soli 5 anni, aveva viaggiato già su auto di lusso, insieme al suo papà. In queste ore sta facendo il giro del web la foto del 20enne con il padre a bordo di una Ferrari e questo ha fatto nascere la curiosità sul genitore del giovane universitario.

Chi è il papà dello youtuber indagato per omicidio stradale

L’uomo era stato indagato per distrazione di denaro dalle casse della Presidenza della Repubblica, dove lavorava proprio come cassiere. Nonostante la Procura di Roma aveva svolto accertamenti che lo vedevano coinvolto, per un ammanco di 4 milioni e mezzo di euro, era riuscito a evitare i processi, ma non la condanna da parte della Corte dei Conti, come riporta La Repubblica, al risarcimento di 400mila euro. La Consulta, però, aveva poi annullato il provvedimento.

Proseguono le indagini

Purtroppo adesso è il figlio ad essere finito nel mirino della Procura della Repubblica e per un fatto estremamente grave: la morte di un bambino. Un’accusa pensante, quella per omicidio stradale per lo studente universitario. Ci sono ancora risposte alle quali gli investigatori stanno cercando di dare risposte in merito al tragico incidente tra la Lamborghini guidata dal 20enne e la Smart nella quale viaggiava Manuel, insieme alla sorellina e alla mamma.

Spunta un testimone che avrebbe assistito all’incidente

Intanto proprio sulla vicenda spuntano delle novità inquietanti. Un testimone avrebbe raccontato di essere stato avvicinato dai ragazzi e rassicurato circa il fatto che avrebbero dato un sacco di soldi alla famiglia della vittima per ‘sistemare tutto’. Un uomo che avrebbe assistito all’incidente, mercoledì scorso, e che avrebbe ricevuto rassicurazioni dagli youtuber che si trovavano a bordo dell’auto di lusso.