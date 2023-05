Bomba d’acqua su Roma: temporali e allagamenti sulla Capitale e sul litorale romano

Dopo una parentesi primaverile, ecco che in questi giorni il maltempo è tornato a fare capolino nella Penisola. Non fa eccezione la Capitale, teatro nel pomeriggio di violenti fenomeni temporaleschi che hanno avuto e stanno avendo luogo soprattutto sul litorale. Da Ostia a Pomezia, passando per tutto il versante Sud di Roma, si segnala la presenza di forti precipitazioni che non è escluso possano estendersi anche ad altri territori.

Maltempo a Roma e ai Castelli: temporali e allagamenti (FOTO)

Il maltempo investe la Capitale, le zone più colpite

La primavera proprio non ne nuove sapere di arrivare e in questi giorni il maltempo sta funestando la Capitale e molti altri territori della Penisola. Nella giornata di ieri sono state numerose le segnalazioni effettuate dagli utenti, che fotografano una situazione pressoché simile in molte parti della città. In particolare, le zone maggiormente colpite dalle forti e battenti piogge sono state quelle del Centro Storico e del Laurentino. Ma non solo. Piogge violente si sono poi abbattute anche anche nella zona di Roma nord, a Colle Salario. Al Pigneto, invece, sono stati 8 i millimetri di pioggia che si sono accumulati in poco meno di trenta minuti. Ancora, in zona Prati il cielo nuvoloso si è ben presto trasformato in una tempesta di pioggia. Inoltre, come spesso accade in questi casi, anche gli allagamenti non sono tardati ad arrivare. Diversi quelli segnalati nelle aree del centro storico ed in particolare nella zona del Circo Massimo.

La situazione sul litorale romano

Il maltempo è continuato anche nella giornata di oggi quando i fenomeni temporaleschi, anche molto violenti, hanno caratterizzato – e sono tuttora in corso – la zona del litorale romano. Da Ostia passando per Pomezia e Torvaianica fino a Nettuno, la situazione appare pressoché simile, con la presenza di nubi che non lasciano presagire nulla di buono sul fronte meteorologico. Nubi che si sono tramutate presto in pioggia battente che dal primo pomeriggio di oggi non accenna a placarsi.