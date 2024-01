Centri commerciali e supermercati aperti (o chiusi) a Roma il 6 gennaio

Ultima giornata di Festa per queste vacanze natalizie. Da lunedì in molti torneranno al lavoro ma soprattutto riapriranno le scuole. Non prima però di aver vissuto appieno l’ultima data in rosso sul calendario: quella dell’Epifania.

Come sempre capita nelle giornate di Festa sono in tanti a chiedersi cosa rimarrà aperto e cosa no, su tutti supermercati e negozi. Il 6 gennaio quest’anno capita di sabato, in pieno weekend. A Roma e provincia saranno davvero tantissimi gli eventi organizzati per il giorno della Befana – imperdibile quello di Piazza Navona – ma che dire delle strutture commerciali?

A differenza del 1 gennaio, quando di fatto soltanto la ristorazione e qualche attività ludica (come i cinema) non avevano osservato la chiusura, per la giornata dell’Epifania sarà di fatto tutto (o quasi) aperto.

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture

Centri commerciali aperti (o chiusi) a Roma per la Befana

Per chi resta in città ci sarà l’imbarazzo della scelta nel giorno della Befana. Dagli appuntamenti nelle piazze a quelli nei centri commerciali per un’offerta davvero ampia e a 360° (qui tutti gli eventi in programma a Roma e nel Lazio il 6 gennaio). In questo articolo ci concentreremo tuttavia su questi ultimi: allo shopping – oggi iniziano i saldi -si uniranno infatti gli eventi dedicati soprattutto ai più piccoli. Ecco allora cosa hanno deciso alcuni tra i principali centri commerciali della Capitale:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Aperto dalle 9.00 alle 20.00

Shopping Village (Roma): Aperto

Porta di Roma (Roma): Aperto

I Granai (Roma): Aperto

La Romanina (Roma): Aperto

Cinecittà 2 (Roma): Aperto

Maximo (Roma): Aperto dalle 10.00 alle 21.00

Euroma 2 (Roma Eur): Aperto dalle 10.00 alle 21.00

Roma Est (Roma): Aperto

Precisiamo inoltre che in ogni centro commerciale indicato saranno organizzati eventi speciali dedicati all’arrivo della Befana. Per conoscere info e modalità vi invitiamo a visitare i siti ufficiali delle varie strutture.

Supermercati aperti il 6 gennaio a Roma

Diamo adesso uno sguardo ai supermercati. Per avere un elenco esaustivo e completo di tutte le strutture presenti nella Capitale è possibile far riferimento ai siti ufficiali delle principali catene di negozi. In questo modo, cliccando sul supermercato e selezionando la data del 6 gennaio 2024 , è possibile verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: