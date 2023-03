‘Cimitero’ di auto nel IV Municipio: al via la rimozione di veicoli abbandonati

bonifica. Sono gli Un’area verde di proprietà di Roma Capitale, sita tra Via Galla Placidia e Viale Giorgio Cingoli, nel IV Municipio, è oggetto in questi giorni di una intensa opera di. Sono gli agenti del Comando di Polizia di Roma Capitale, che stanno coordinando le attività di rimozione delle carcasse di auto abbandonate.

La rimozione dei veicoli abbandonati è stata affidata a una ditta specializzata

Un’opera affidata a una ditta specializzata che si sta occupando di rimuovere i 60 mezzi in disuso lasciati abbandonati. Un lavoro che verrà portato a compimento in tempi record per restituire la zona alla decoro e la possibilità di essere messa a disposizione della cittadinanza residente. A presiedere alle attività di rimozione e pulizia saranno gli agenti del IV Gruppo Tiburtino.

Carroattrezzi al lavoro per rimuovere i veicoli

Purtroppo l'area in questione, situata tra via galla Placida e viale Giorgio Cingoli nel IV municipio, è diventata un vero e proprio 'cimitero' di varie tipologie di veicoli, che sono stati abbandonati in loco, a dispetto delle normative a tutela dell'ambiente e del corretto smaltimento di rifiuti. A tale scopo è al lavoro, e lo sarà anche per i prossimi giorni, un carroattrezzi che si sta occupando, proprio, di eliminare quelle carcasse di veicoli che sono state lasciate nella zona provocando la creazione di una discarica evidentemente abusiva.

Dopo la rimozione è prevista la bonifica dell’area per mettere l’area disposizione dei cittadini