Concerto Negramaro a Roma: come raggiungere le Terme di Caracalla

Il concerto dei Negramaro che si esibiranno per ben tre giorni, il 13, il 14 e il 16 giugno alle Terme di Caracalla, è molto atteso a Roma. I fan aspettano con ansia di prendere parte all’evento che segna anche un traguardo importante per il gruppo: i 20 anni di carriera. Già da questa sera, quindi, si leverà il sipario sulla band pop rock che ha scelto il nome prendendo spunto da un vitigno della terra d’origine: il Salento.

Quali sono i mezzi pubblici per arrivare alle Terme di Caracalla

È una questione di ore, ormai e i fan del gruppo musicale potranno finalmente assistere al concerto. In tanti, però si staranno chiedendo come fare ad arrivare alle Terme di Caracalla. L’area in cui è stato allestito l’evento è facilmente raggiungibile anche con il trasporto pubblico. Intanto la metropolitana, la linea B, si ferma a Circo Massimo, poco distante dal luogo della kermesse musicale. Ma di notte oltre alla metro B, c’è anche la linea dell’autobus nMB e le linee degli autobus: 3NAV, 75, 81, 160, 628, 671, 714 e di notte nMC, che segue il percorso della metro C.

L’evento sarà l’occasione per festeggiare i 20 anni della band pop rock originaria del Salento

Tutto pronto, quindi, per lo spettacolo che si annuncia entusiasmante, nel quale a salire sul palco saranno: Giuliano Sangiorgi, voce piano e chitarre; Emaniele Spedicato alle chitarre; Ermanno Carlà al basso; Danilo Tasco alla batteria e Andrea Mariano al pianoforte e ai sintetizzatori. Insieme. ormai ben 20 anni fa, precisamente nel 2003, hanno presentato l’album di esordio, un lavoro che prende il nome del gruppo: ‘Negroamaro’. Ma in queste tre serate di concerti verranno riposti tutti i brani che hanno portato la band al successo e tra gli altri: Fino all’imbrunire, La prima volta, Ti è mai successo?, Per uno come me, Meraviglioso, Nuvole e lenzuola, Quel posto che non c’è e tanti altri.