Corri a Tor Vergata 2023, la gara podistica a Roma domenica 14 maggio: orario e come cambia la viabilità

Domani, domenica 14 maggio, torna l’appuntamento sportivo ‘Corri a Tor Vergata’ una gara podistica su10,100 chilometri con partenza alle 8 e 45 da via Cambridge presso la mesa universitaria di Tor Vergata. Chiunque sia intenzionato a partecipare e non abbia fatto in tempo a farlo entro l’11 maggio scorso, al costo di 10/13 euro, potrà farlo anche domattina prima della competizione, ma solo entro le 8 e 15 al costo di 15 euro.

L’evento è stato inserito nel calendario regionale della Federazione italiana di Atletica leggera, ed è organizzato dalla ASD Italiana Running, con il patrocinio del VI Municipio.

Qual è il percorso e come cambia la viabilità

Questa seconda edizione della manifestazione sportiva “corri a Tor Vergata” interesserà via Columbia, via Cambridge, viale Heidelberg, via Montpellier, via Cracovia, via Salamanca, viale Pietro Gismondi, viale dell’Archiginnasio, viale Guido Carli, via di Grotte Portella. Per l’occasione la viabilità subirà alcune modifiche, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, senza ostacolare il traffico veicolare. Le linee bus 20 e 552 saranno deviate su via della Sorbona. La 507, direzione Grotte Celoni, dalla rotatoria del Policlinico di Tor Vergata, proseguirà per la stessa e non transitando per viale Heidelberg; direzione stazione metro Anagnina, da via della Sorbona, continuerà per il Policlinico di Tor Vergata, senza transitare per viale Heidelberg.

Chi verrà premiato e quali sono i riconoscimenti previsti

Sono più di mille gli atleti che prenderanno parte alla manifestazione sportiva e a ciascuno verranno consegnati un paio di occhiali polarizzati e una bandana. Al termine della competizione verranno premiati con beni alimentari e trofei i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo. Le premiazioni saranno effettuate il giorno della gara sul palco dopo l’arrivo. Ma saranno premiati con beni alimentari, con esclusione dei primi 3 assoluti, uomini e donne, gli atleti primi arrivati secondo la seguente tabella. Le premiazioni saranno effettuate presso il punto ritrovo.