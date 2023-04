Corteo Anpi e corsa in bici a Roma per la Festa della Liberazione: strade chiuse e come cambia la viabilità

Manca davvero poco alle celebrazioni della Festa della Liberazione. Per l’occasione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà alle 9 presso l’Altare della Patria dove deporrà una corona dall’alloro in occasione del 78esimo anniversario della liberazione della Penisola dall’antifascismo. Ma non solo. Ricco il programma di eventi per la giornata di domani, tanti, infatti, gli appuntamenti e le celebrazioni.

Cosa fare e dove andare il 25 aprile 2023 nel Lazio: le idee per una gita fuori porta

Le celebrazioni dell’Anpi per il 25 aprile, Festa della Liberazione

Prenderanno il via sempre alle 9 di mattina le celebrazioni dell’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che alla presenza anche di altre associazioni antifasciste inizierà con rendere omaggio al Mausoleo dei Martiri delle Fosse Ardeatine per poi fare capolino a Largo Benedetto Bompiani. Qui – alla presenza anche del primo cittadino Roberto Gualtieri – partirà il corteo che attraverserà i quartieri di Tor Marancia, Garbatella e Ostiense, teatro della battaglia dell’8 e del 9 settembre 1943. L’arrivo è previsto invece a Porta San Paolo, luogo simbolo dell’inizio della guerra di Liberazione. A seguito del corteo, la normale viabilità cittadina potrebbe andare incontro a modifiche e deviazioni.

Il Bike Village alle Terme di Caracalla

Ma non solo. L’altro classico appuntamento in vista della Festa del 25 aprile è rappresentato dal Gran Premio ciclistico della Liberazione. L’apertura alle terme di Caracalla del Bike Village e con la “Bike 4 Fun – Pedalata del Dono e dei Donatori” – è avvenuta ieri. Presenti anche Paola Frassinetti , sottosegretario del ministero dell’istruzione, e Alessandro Onorato, assessore allo sport. Le prime pedalate si svolgeranno oggi mentre domani è atteso il gran finale.

Il percorso

Interessato dalle diverse competizioni tutto il quartiere di Caracalla. Partenza e arrivo sono previsti in viale delle Terme di Caracalla e il percorso passerà poi per le strade di Porta Ardeatina, le Mura Romane, la Piramide Cestia e Porta San Paolo. In calendario oggi le gare dei ragazzi, mentre la mattina di domani sarà il turno delle donne e poi, nel pomeriggio ci sarà il Gran Premio. Quest’ultimo è riservato agli under 23 e che prevede 23 giri per un totale di 138 chilometri.