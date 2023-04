Cosa fare il 1° maggio 2023 a Roma: eventi, concerto, musei e ristoranti aperti

1° Maggio a Roma, tanti gli eventi che popoleranno la Capitale. A partire dall’attesissimo Concertone, l’appuntamento che – fatto salvo il periodo della pandemia – accompagna romani e non da piazza San Giovanni. Ma per chi non vuole gettarsi tra la calca ci sono tante altre proposte, dalle sagre – prima fra tutte Roma Gelato – alla gita fuori porta, fino al semplice pranzo al ristorante. I locali aperti sono infatti tantissimi, anche se molti registrano già il tutto esaurito, grazie non solo ai romani, ma soprattutto ai turisti, che hanno fatto di Roma la loro meta preferita.

Oltre alle bellezze di Roma, i turisti godranno anche di quelle dell’hinterland: dal litorale ai Castelli, il pienone sembra assicurato ovunque. Fanno da attrazione i numerosi parchi, come Zoomarine, Valmontone e Cinecittà World. Ma anche le ville, come Villa D’Este e Villa Adriana a Tivoli. Il meteo mette in dubbio le presenze sul litorale, dove gli stabilimenti non possono ancora aprire a causa del ritardo delle ordinanze che stabiliscono le date di inizio della stagione balneare.

1° Maggio… al coperto

A Roma e nel resto del Lazio, saranno numerosi i musei aperti nella giornata del Primo Maggio. Tutto per garantire una Festa dei Lavoratori speciale, offrendo l’entrata in questi spazi della cultura. A comunicare la buona notizia per turisti e cittadini, è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che in quella giornata terrà aperto monumenti, aree archeologiche e musei statali. Ecco la lista di quali saranno aperti nel Lazio.

I musei aperti nel Lazio lunedì 1° maggio 2023

Questi sono i musei aperti il 1 maggio sul territorio della Regione Lazio:

Museo Archeologico Nazionale G. Carettoni di Cassino (ore 9.00 – 19.00);

Museo Archeologico Nazionale di Formia (ore 8,30 – 19.30);

Area Archeologica Tomba di Cicerone di Formia (ore 9.00 – 19.00);

Comprensorio Archeologico di Minturnae a Minturno (ore 9.00 – 19.00);

Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia (ore 8.00 – 14.00);

Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga (ore 8.30 – 19.30);

Area archeologica di Volsinii a Bolsena (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19);

Palazzo Farnese a Caprarola (ore 8.30 – 19.45);

Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo a Civita Castellana (ore 8.30 – 14.00, chiusura biglietteria ore 13.00);

Palazzo Altieri a Oriolo Romano (ore 8.30 – 19.45);

Museo Archeologico Nazionale di Vulci a Montalto di Castro (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Area Archeologica di Sutri (ore 8.30 – 14.00, chiusura biglietteria ore 13.00);

Museo Archeologico Nazionale e Necropoli a Tarquinia (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Museo Nazionale Archeologico a Tuscania (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Museo Nazionale Etrusco – Rocca Albornoz di Viterbo (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Area Archeologica di Ferento a Viterbo (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00).

Apertura musei nella provincia di Roma

Ecco, invece, i musei aperti nella provincia di Roma: