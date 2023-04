Crolla un albero in piazza Re di Roma: traffico in tilt (VIDEO)

Stamattina gli automobilisti di Roma, oltre a dover fare i conti con il traffico, hanno dovuto anche superare gli ostacoli che gli si sono parati davanti. In particolare in piazza Re di Roma, in zona Appia San Giovanni, gli automobilisti si sono trovati di fronte a un albero caduto sulla carreggiata che limitava il passaggio dei veicoli.

Il video dell’albero sulla carreggiata è diventato virale

Immagini acquisite con un video da Welcomtofavelas che ha prontamente postato il video su Instagram che non solo è diventato virale, ma ha provocando le reazioni degli utenti che si sono scatenati in commenti. ‘Ordinaria amministrazione’ e poi: ‘Però si candidano per l’Expo 2030’ e anche: ‘Questa è la situazione a Roma e non solo a Re di Roma’ E poi c’è chi fa ironia: ‘Tra poco passa l’autobus Atac in fiamme’ e ‘pensavo fosse un caso con decorazioni’.

Notevoli i disagi sul tratto di strada

I romani hanno guardato il video e commentato con sarcasmo e scherno quanto accaduto in piazza Re di Roma oggi. Un disagio notevole per chiunque si è trovato a dover attraversare la zona, visto che inevitabilmente si è creata una fila di auto per poter superare l’albero che ha occupato gran parte della strada.

Anche alla Luiss era caduto un grande Pino

Il maltempo di questi giorni ha provocato il cedimento del grande albero. Ma non è stato l’unico cosa che si è registrato nella Capitale, visto che due giorni fa, un gigantesco Pino si è abbattuto su uno degli edifici dell’università Luiss di Roma. Un incidente che per fortuna non ha fatto registrare alcuna conseguenza per gli studenti. Si sono registrati solo alcuni danni per gli scooter che erano in sosta poco distanti dal punto il cui l’albero è caduto. Anche in questo caso le immagini di quanto accaduto sono state postate sui social e gli utenti si sono scatenati in commenti sarcastici.