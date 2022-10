Crollo al Globe Theatre: a chi spetta verificare l’integrità della struttura?

Crollo al Globe Theatre. A chi spetta garantire la buona conservazione della struttura? È questa la domanda alla quale gli inquirenti, al momento impegnati nelle indagini per la recente caduta della scala, stanno cercando di fornire una risposta.

Crollo al Globe Theatre: un rimpallo di responsabilità?

Al fine di far luce sull’accaduto, sono stati ascoltati per diverse ore dai Pubblici Ministeri sia i Vigili del Fuoco sia l’Asl. A chi spettava la responsabilità di verificare l’integrità della struttura? Al comune oppure alla società che organizza gli spettacoli, Politeama?

Affinché le indagini vadano avanti è necessario chiarire quest’aspetto e i diretti interessati, come detto, sono proprio il Comune e la società che gestisce il teatro. Escluse invece, almeno per il momento, le imprese che hanno realizzato gli ultimi lavori in quanto sarebbero degli interventi piuttosto marginali.

Negligenza nei controlli

Secondo quanto emerso il crollo del Globe Theatre, sarebbe da imputare ad una mancanza di controlli. Negli anni infatti non sarebbero stati effettuati dei controlli periodici ed è proprio questo il punto, l’aspetto che stanno cercando di chiarire gli avvocati che attualmente lavorano sul fascicolo.

Un incidente quello accaduto lo scorso 22 settembre che ha sfiorato la tragedia. Dodici i ragazzi rimasti feriti e po soccorsi ma avrebbero potuto essere molti di più.