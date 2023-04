Concerto Lazza 2023 a Roma: scaletta canzoni di mercoledì 19 aprile

Stasera Lazza, sarà al Palazzetto dello Sport di Roma per il suo secondo appuntamento con il suo ‘Ouver-Tour 2023’. Lo spettacolo del musicista milanese, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, prenderà il via alle 21. Dopo il successone ottenuto a Vigevano i fan si aspettano uno spettacolo entusiasmante nel quale il cantante e pianista sarà capace di trascinare il pubblico in uno show coinvolgente al suono delle sue canzoni.

Quale sarà la scaletta del concerto

Ad aprire la serata ci sarà probabilmente l’entrata sul palco di Marracash e Salmo, per poi lasciare immediatamente spazio alla musica con Over3rtur. Ma i fan si chiedono, in particolare, quale sarà la scaletta del concerto. Andiamo a vedere…

Ouv3rture

Molotov

Bugia

Gigolò

24h

Re Mida

Siri

Top Boy

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Panico

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

Senza rumore

Catrame

Nulla di

Morto mai

Piove

Ho paura di uscire

Uscito di galera

Cenere

Ferrari

Il rapper milanese e il suo amore per la musica

Il rapper milanese, pianista diplomato al conservatorio ha raggiunto alla sua giovane età già grandi risultati con il disco di platino e un eccezionale secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo, al 73esima edizione, con il suo brano ‘Cenere’. Quella per la musica è una vera e propria passione che Lazza inizia a coltivare sin da quando era bambino. Seppure la sua formazione musicale avviene all’interno del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ il suo amore sarà rivolto all’Hip Hop. Finché nel 2017 Lazza farà uscire il suo primo lavoro, l’album dal titolo Zzala. L’uscita del suo primo album è accompagnata da due tour di successo che lo hanno portato a suonare sui palchi più famosi di tutt’Italia. Si tratterà, infatti, solo dell’inizio del grande successo del giovane artista milanese capace di ottenere in pochi anni grandi riconoscimenti dal pubblico e dalla critica.