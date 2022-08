Controlli ad alto impatto a Tor Bella Monaca, Torre Angela e Borghesiana: posti di controllo e verifiche nei negozi

Servizio ad Alto Impatto stamattina, 24 agosto, nei quartieri di Tor Bella Monaca, Torre Angela e Borghesiana.

Controlli su veicoli e persone

Nel corso delle attività gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, in collaborazione con gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dei Cinofili Antidroga, hanno identificato 68 persone e 74 veicoli.

I controlli hanno interessato la fermata Metro C “Pantano” dove sono stati controllati 26 fruitori, di cui 14 stranieri, senza riscontrare alcuna violazione.

Irregolarità in un negozio che vende cibi e bevande al dettaglio

L’ispezione amministrativa, invece, è stata effettuata in un esercizio commerciale di vendita al dettaglio di cibi e bevande in via di Torrenova. Si è trattato di un accertamento che ha permesso di riscontrare al personale intervenuto la mancata esposizione della prescritta autorizzazione amministrativa necessaria per il corretto esercizio dell’attività commerciale e la vendita di merce alimentare senza la prescritta etichettatura, in violazione della normativa sulla tracciabilità dei prodotti alimentari. La violazione ha comportato sanzioni amministrative per 1.808,00 euro.

Nel corso dei controlli una persona non essendo stata in grado di esibire valido titolo per la permanenza sul territorio nazionale, è stata accompagnata presso l’Ufficio Immigrazione.

L’esito complessivo dell’attività svolta ha consentito di identificare circa 100 persone, di cui 12 stranieri.