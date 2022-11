“Er giro de Peppe”, nasce il gioco sui parcheggi impossibili di Roma

“Er giro de Peppe” riprenderà una caratteristica del territorio di Roma: l’incapacità di trovare subito parcheggio per la propria macchina. E’ il nuovo gioco che prende in giro proprio questa situazione della Capitale, che ogni giorno fa letteralmente infuriare migliaia di automobilisti romani nei vari Municipi. Il simpatico gioco riprende i quartieri più visitati della Capitale, dove i “parcheggi” saranno anticipati da ostacoli e imprevisti, proprio come nella vita reale.

“Er giro de Peppe” per i parcheggi di Roma

E’ semplicemente geniale l’idea di intitolare un gioco ai parcheggi della Capitale, che rinomatamente nella vita di tutti i giorni, tra automobilisti nervosi o esasperati, confeziona episodi epici e degni di un’opera teatrale. A proporlo è “Rome is More”, ovvero il canale sociale nato nel 2018 da un’idea di Carolina Venosi, che si pone l’obiettivo di divulgare la romanità attraverso il suo dizionario romanesco-inglese. L’ultima proposta del profilo social in fatto di merchandising, è appunto il gioco sul “giro di Peppe”.

Prodotto in collaborazione con la Clementoni, è uscito ieri presso lo store Rome is More a Testaccio e sarà disponibile online e presso i rivenditori autorizzati. Nel gioco si parte tutti da Fontana di Trevi e inizia chi tira la propria monetina più vicino alla stessa fontana. Si passa per tanti luoghi, come Ponte Milvio, l’Eur, Ostiense, Prati, il Pigneto e Monteverde. Tutti luoghi definiti d’appuntamento a Roma, ma soprattutto considerati come avari di parcheggi per i cittadini.

In merito, l’inventrice Carolina Venosi dice a Il Messaggero: “Da quando ho lanciato Rome is More ho sempre voluto far conoscere in modo non convenzionale le bellezze di Roma e i suoi tratti peculiari e con questo gioco da tavola mi piace pensare di poter trasformare l’esperienza traumatica del trovare parcheggio in qualcosa di divertente e che possa aiutare i giocatori coinvolti a scoprire qualcosa in più sulla città”.