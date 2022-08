Fanno il pieno di profumi al centro commerciale Porta di Roma: arrestati

È stato il personale della vigilanza del centro commerciale di via Alberto Lionello, Porta di Roma, a dare l’allarme in Polizia per un furto.

Ladri di profumi nel centro commerciale

Due uomini, un 45enne e un 53enne di nazionalità georgiana stavano facendo man bassa di profumi all’interno di un negozio.

Gli uomini del III Distretto Fidene-Serpentara insieme ai colleghi della sezione Volanti sono accorsi e hanno bloccato i due. A seguito di perquisizione personale gli agenti hanno trovato addosso ai due uomini delle confezioni di profumo del valore di 650 euro.

Nell’auto dei malviventi coltelli e un cacciavite

A seguire i poliziotti hanno ispezionato anche l’auto dei due ladri e al suo interno hanno trovato un cacciavite e due coltelli.

I due sono stati arrestati con l’accusa di furti aggravato in concorso. L’arresto è stato convalidato.

