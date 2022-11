Ha un malore mentre passeggia per Roma: tassista gli salva la vita col defibrillatore

Doveva essere una giornata da turista in giro per il Centro Storico di Roma, per un turista irlandese con la propria moglie. Così purtroppo non è stato, poiché è stato colto da un attacco di cuore, cui ancora non si conosce la precisa patologia, mentre passeggiava nei pressi della stazione Termini. A salvargli la vita, un tassista che passava da quel punto, che fortunatamente all’interno della propria automobile aveva un defibrillatore e gli ha praticato le manovre di rianimazione.

Il malore del turista irlandese a Roma

Come detto, l’uomo era in vacanza nella Capitale d’Italia con la propria moglie. Durante una passeggiata per il Centro Storico capitolino, è stato colto da un malore. Che la situazione fosse grave, si era capita dallo stato del malato. Infatti, il turista irlandese prima si è accasciato a terra, poi successivamente è diventato cianotico, probabilmente perché finito in crisi respiratoria per via della brutale fitta al cuore. Ma fortuna vuole che un eroe, perché così va definito il tassista, era pronto a salvarlo.

Infatti, il signor Gianluca di “Lione 2” è intervenuto subito sul posto, vedendo l’uomo in difficoltà. Fortuna vuole che nel proprio mezzo di trasporto, tenga un defibrillatore per ogni evenienza. Il tassista, con sangue freddo e tempismo, non ci pensa due volte a utilizzarlo e iniziare le manovre di rianimazione. Una modalità che consente alla persona vittima del malore, probabilmente cardiaco, di guardare quattro minuti preziosi sull’arrivo dei sanitari del 118.

Dopotutto, è risaputo come in queste situazioni l’immediatezza di una manovra di rianimazione è fondamentale per aumentare le probabilità di sopravvivenza. In questo caso, la tempestività del tassista Gianluca ha letteralmente salvato al vita all’uomo irlandese. Arrivati i sanitari del 118 sul posto, hanno portato subito d’urgenza il turista al Policlinico Umberto I, per comprendere le cause del malore ed effettuare le dovute cure per risolvere il problema cardiaco. La moglie dell’uomo, oltretutto, è stata accompagnata presso lo stesso ospedale dal tassista Saverio, che si è offerto di trasportarli di spontanea volontà. Ai tassisti arrivano i complimenti dei consiglieri Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti della Lista Civica Gualtieri Sindaco.