III Municipio, degrado in viale Jonio: pista ciclabile invasa dalle foglie (VIDEO)

Doveva essere il vanto del quartiere, almeno secondo le intenzioni della precedente Giunta che l’ha fortemente voluta e fatta costruire, anche con la contrarietà di molti residenti.

La pista ciclabile del III Municipio di Roma, è infatti nata tra mille polemiche. I residenti contestavano il percorso, la riduzione dei parcheggi, alcuni attraversamenti. Non solo. In un tratto, in via Monte Cervialto, compare anche un palo in mezzo alla pista ciclabile. Senza contare la mancanza di illuminazione in alcuni punti e di discese per disabili e gli allagamenti continui in molti tratti già alle prime piogge.

Tappeto di foglie

E adesso un nuovo problema, legato al degrado. Un tappeto di foglie ricopre la pista nel tratto di viale Jonio, impedendo totalmente la circolazione. I tombini che si trovano a ridosso della pista sono completamente ostruiti dal fogliame. Cosa succederà quando inizieranno i temporali? Già lo scorso anno la pista, anche in altri punti, come detto, era “scomparsa” sotto l’acqua sia a causa degli avvallamenti che della mancata pulizia di tombini.

E adesso il copione si ripete, in maniera ancora più eclatante. Un residente del quartiere ha inviato il video in diretta che testimonia il degrado alla pagina Facebook “Dillo a Noi Roma“.

