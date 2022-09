Incidente sulla Tangenziale, scontro tra auto e scooter: ferita gravemente una 49enne

Chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione Interna a causa di un incidente stradale. Un automobile e uno scooter si sono scontrati sulla Tangenziale nel pomeriggio di oggi 21 settembre. La conducente dello scooter è in gravi condizioni.

L’incidente in Tangenziale: donna sbalzata via dallo scooter

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 13:30 all’altezza dell’ingresso della galleria Batteria Nomentana in direzione San Giovanni. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente ma una donna di 49 anni alla guida dello scooter è rimasta gravemente ferita dopo essere sbalzata via dal mezzo. La 49enne è stata portata d’urgenza al pronto soccorso del policlinico Umberto I.

Riaperta dopo 4 ore la Nuova Circonvallazione Interna

Sul luogo il personale del 118 con un’ambulanza e gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e il ripristino della viabilità. Dopo oltre 4 ore è stata riaperta la strada ma per tutto il pomeriggio ci sono state code tra Corso di Francia e via Nomentana in direzione San Giovanni.