Miss Mamma Italiana, premiate 19 romane: ecco chi sono (FOTO)

Dopo le Fasi Finali relative all’edizione 2022, che si sono tenute a settembre a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto, la bella 31enne comasca Carolina Bossi, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Miss Mamma Italiana per il 2023

Domenica 13 novembre, al centro commerciale “la Noce” di San Cesareo, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione ORNELLA PRINCIPATO 36 anni, organizzatrice di eventi, di Roma, mamma di Aurora e Leonardo, di 16 e 9 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a MARIA D’ALESSANDRO, 49 anni, estetista, di Roma, mamma di Giada, Cristian e Giorgia, di 28, 11 e 6 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a CARLA CRUCIANI, 58 anni, impiegata ministeriale, di Lanuvio (RM), mamma di Chiara di 19 anni.

Le finaliste della manifestazione

Queste le altre mamme che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Fashion” ROBERTA CASTALDI , 42 anni, agente multi servizi, di Colonna (RM) , mamma di Gioia, Serena e Mario, di 17, 15 e 13 anni;

, 42 anni, agente multi servizi, di , mamma di Gioia, Serena e Mario, di 17, 15 e 13 anni; “Miss Mamma Italiana Dolcezza” ALESSANDRA CAPRARA , 35 anni, casalinga, di Velletri (RM) , mamma di Alessandro di 2 anni;

, 35 anni, casalinga, di , mamma di Alessandro di 2 anni; “Miss Mamma Italiana Solare” ILARIA FICCARDI , 40 anni, segretaria, di Lariano (RM) , mamma di Gabriele di 3 anni;

, 40 anni, segretaria, di , mamma di Gabriele di 3 anni; “Miss Mamma Italiana Radiosa” EMANUELA SCIOTTI , 41 anni, casalinga, di Roma , mamma di Michele ed Egidio, di 17 e 5 anni;

, 41 anni, casalinga, di , mamma di Michele ed Egidio, di 17 e 5 anni; “Miss Mamma Italiana Arianne” GIORGIA CRUCIANI , 40 anni, studentessa, di Roma , mamma di Lorenzo e Francesco;

, 40 anni, studentessa, di , mamma di Lorenzo e Francesco; “Miss Mamma Italiana Simpatia” SARA MARANO, 43 anni, psicologa, di Nettuno (RM), mamma di Matteo ed Alice, di 11 e 10 anni.

La categoria “Gold” ed “Evergreen”

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (oltre i 56 anni):