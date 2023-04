Non si ferma allo stop e finisce contro l’auto dei Carabinieri: tre feriti

Attimi di paura a Ciampino nella serata di ieri lunedì 24 aprile 2023. Un uomo a bordo di una Volkswagen Polo non ha rispettato lo stop e si è schiantato contro una pattuglia dei Carabinieri. L’incidente è avvenuto su viale Kennedy, a Ciampino.

Roma, la folle corsa contromano di un’auto su Corso Francia

Non si ferma allo stop su viale Kennedy: feriti Carabinieri

L’uomo alla guida della Volkswagen, un 45enne romano, non si è fermato allo stop e in tutta velocità si è andato a scontrare con una pattuglia dei Carabinieri a bordo di una Giulietta della locale tenenza. I militari si stavano recando a fare un intervento in centro con i lampeggianti accesi quando sono stati colpiti dalla macchina, uscita velocemente alla loro destra. Sono tre le persone ferite e due le auto distrutte.

Una donna e un brigadiere di 35 anni sono finiti al pronto soccorso con una prognosi di alcuni giorni. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ciampino con moto pattuglie e autoradio per i rilievi stradali. La strada è stata chiusa per le indagini dalle 19:45 alle 21:00 di ieri sera 24 aprile.