Ritrova il suo monopattino rubato tra le bancarelle di Porta Portese 2 e aggredisce un bimbo: in difesa spuntano i coltelli

I mercatini sono luoghi, considerati da molti, suggestivi. E quello di Porta Portese 2 non è certo da meno. Gli acquirenti possono trovarvi di tutto, non solo abbigliamenti, ma anche oggetti per la casa, strumenti tecnologici e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo, però, capita anche di trovare esposti prodotti rubati e, uno degli acquirenti che domenica è andato in giro per le bancarelle allestite nel piazzale Pino Pascali, si è trovato di fronte al suo monopattino rubato.

Il rinvenimento del monopattino ha rischiato di trasformarsi in rissa

Il rinvenimento non è certo finito nel migliore dei modi, anzi. Si è scatenata una reazione dei venditori più ‘anziani’ che ha rischiato di trasformarsi in rissa, come riporta la Repubblica, con tanto di coltelli. Quando il rider, proprio tra gli stand ha riconosciuto il suo monopattino che, probabilmente nel tentativo di renderlo irriconoscibile era stato pitturato di nero, si è scagliato contro un ragazzino rom, di 11 anni, accusandolo di averglielo rubato. La nonna di quest’ultimo ha invitato il fattorino a lasciare andare il ragazzino. Ma la rabbia era troppa, quel monopattino gli serviva per lavorare.

Il rider ha aggredito un ragazzino, ma si è trovato accerchiato da uomini armati di coltelli

A cercare di riportare il rider alla calma ci ha pensato un gruppetto di persone, venditori più anziani probabilmente, che gli si sono parate intorno, con tanto di coltelli in mano. Per niente intenzionato a far ulteriormente surriscaldare gli animi, il rider ha preso il suo mezzo e si è allontanato.

Sembrava finalmente che la tensione al mercato potesse dileguarsi. Una sensazione che, però, è finita ben presto, quando un altro ragazzo ha cercato di segare la catena alla quale era legata la bicicletta di un altro rider che, però vede la scena e interviene prontamente per evitare che gli fosse rubata la bici. Il giovane ladro scappa, seppure agitando contro il proprietario della due ruote che stava cercando di raggiungerlo il frullino, sembra proprio che non abbia niente da perdere visto che controlli non ce ne sono.