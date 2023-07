Roma, bomba d’acqua sulla Capitale e sul litorale: ecco le previsioni

Roma si è svegliata sotto un violento temporale che ha colpito in particolare il quadrante Nord della città, causando disagi e allagamenti. Si tratta di una bomba d’acqua che ha scaricato oltre 30 millimetri di pioggia in meno di un’ora, secondo i dati dell’Arpa Lazio. La situazione è critica anche sul litorale romano, dove il mare è agitato e le spiagge sono state invase dall’acqua. Ma cosa ha scatenato questo fenomeno e quanto durerà? Quali sono le previsioni per i prossimi giorni? E come si comporterà l’estate 2023, che sembra essere partita con il piede sbagliato? Cerchiamo di fare chiarezza con l’aiuto dei meteorologi.

Roma, le cause della bomba d’acqua

La bomba d’acqua che ha colpito Roma e il suo litorale è stata determinata dal passaggio di un vortice depressionario che si è spostato da Ovest verso Est attraversando le regioni centrali italiane. Questo ha portato un fronte instabile ricco di rovesci e temporali che nella prima parte della giornata ha interessato Lazio, Umbria, basse Marche e Abruzzo, per transitare poi su Molise, Campania e medio-alta Puglia. Il vortice depressionario ha anche favorito l’afflusso di aria umida e instabile dal Mar Tirreno, che ha alimentato la formazione di nubi cumuliformi molto sviluppate in altezza, capaci di generare fulmini, tuoni e forti raffiche di vento.

Le previsioni per oggi e domani

Il maltempo non è ancora finito. Il vortice depressionario lascerà infatti in eredità una moderata instabilità che si manifesterà nel pomeriggio e nella serata con nuovi rovesci o temporali su zone interne del Centro, nonché localmente sulle Murge e sulle coste del medio Adriatico. Tempo instabile anche al Nordest, mentre nel corso del pomeriggio locali temporali si potranno formare anche su Alpi e Prealpi centro-occidentali, in sconfinamento su pianure lombarde centro-orientali. Le temperature saranno in calo al Centro-Nord, in lieve rialzo al Nordovest. Per domani, domenica 2 luglio, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del Paese, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Qualche residua precipitazione potrà ancora verificarsi sulle Alpi orientali e sulle zone interne del Sud.

L’estate 2023 sarà così?

La bomba d’acqua che ha colpito Roma e il suo litorale fa parte di un trend climatico che vede l’Italia soggetta a episodi di maltempo sempre più frequenti ed estremi negli ultimi anni. Questo è dovuto ai cambiamenti climatici in atto, che alterano la circolazione atmosferica e favoriscono la formazione di vortici depressionari anomali per la stagione estiva. Tuttavia, questo non significa che l’estate 2023 sarà tutta così. Secondo il meteorologo Mario Giuliacci, infatti, dopo questa fase instabile ci sarà una svolta verso un tempo più stabile e caldo, soprattutto nella seconda metà di luglio e in agosto. Dunque occorre non disperare e aspettare con fiducia il ritorno del sole e del caldo tipici dell’estate italiana.