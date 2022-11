Roma, i monopattini invadono i marciapiedi del Centro Storico: investiti 127 pedoni nel 2021

Roma e i monopattini elettrici: un rapporto mai decollato del tutto, più per incapacità dei cittadini a guidare correttamente questi altri, che una problematica politica legata a questi due ruote. Voluti dall’ex sindaca Virginia Raggi, da almeno due anni li troviamo in tutti i quartieri della Capitale, abbandonati o addirittura lasciati a ostacolare il transito su strade e marciapiedi. Una mancanza di cognizione nel corretto utilizzo del mezzo, nulla più.

I monopattini invadono Roma

Il problema non sono i monopattini, quanto come vengono portati. Perché se da una parte rappresentano le modalità di sharing ecologico iniziato nella Capitale con le auto elettriche, oggi questi due ruote sono oggettivamente portati male dai cittadini che ne fanno uso. Non solo romani che li prendono in affitto, ma anche turisti che girano per la città a bordo di questi mezzi. Eppure, per portarli ed evitare incidenti, servirebbe una formazione, almeno approssimativa.

Non solo capire come serva indossare il casco per utilizzarli, per evitare di farsi molto male in caso di cadute. Ma anche la necessità di conoscere i segnali stradali e il codice della strada, che fin troppi noleggiatori di monopattini ignorano sfrecciando a tutta velocità per le vie della Capitale. Per esempio, non capita raramente di vedere turisti sfrecciare sulla discesa di via Quattro Novembre e che porta a piazza Venezia, in una bravata che in tante occasioni rischia di farli scontrare contro automobili e motociclette, oltre a rendere concreto il rischio d’investire i pedoni che attraversano sulle strisce.

I risultati della guida spericolata sui monopattini, parla chiaro. Secondo l’Istat, solo nel 2021 sono 127 i passanti investiti dai monopattini nella città di Roma. Scontri che non si limitano a qualche escoriazione sul corpo, ma che possono trasformarsi in palesi tragedie. Pochi giorni fa, un ragazzo cadendo dal monopattino elettrico è morto nella zona del Quartiere Trieste, palesando la pericolosità di mezzi senza una corretta formazione per utilizzarli.

