Roma, cerca di parcheggiare ma travolge 5 pedoni: la moglie cade dall’auto e viene trascinata

Roma. Stava facendo retromarcia, ma la manovra è stata rocambolesca, confusionaria, finché non ha perso definitivamente il controllo dell’auto investendo ben 5 pedoni che si trovavano in quel momento sul marciapiede per una passeggiata.

Investe in retromarcia 5 pedoni

Il fatto è accaduto solamente qualche ora fa. Nel pomeriggio della giornata di oggi, venerdì 29 aprile, intorno alle ore 14:30 circa, in via Florida, nei pressi di via di Torre Argentina, un signore di 80 anni, con disabilità, a bordo di un veicolo Mercedes ha perso il controllo del mezzo durante la manovra di retromarcia, andando a finire sul marciapiede opposto. Qui transitavano tranquillamente cinque pedoni, letteralmente travolti dall’auto durante la manovra.

Distrutta anche la recinzione di un’area archeologica

Ma non è finita qui. L’auto ha continuato a correre, senza controllo, finché non si è schiantata contro la recinzione dell’area archeologica di Torre Argentina, abbattendola definitivamente. Sul posto sopraggiunte più pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Trevi che hanno proceduto immediatamente a mettere in sicurezza la zona, allertando anche il 118 per verificare le condizioni dei pedoni travolti dall’auto.

Le cause dell’incidente

Stando alle prime verifiche sul posto, l’uomo era bordo di un’auto a cambio automatico, e questa sarebbe stata in parte la causa dell’incidente. Infatti, secondo anche le sue testimonianze, il soggetto alla guida avrebbe spinto erroneamente il pedale dell’acceleratore mentre effettuava una manovra per accostarsi a bordo strada. Nel frattempo che avveniva tutto questo, la passeggera al lato, dato che lo sportello era rimasto aperto durante le manovre, era caduta dal veicolo in corsa ed è stata trascinata per alcuni metri.

Come stanno le vittime della manovra rocambolesca

Fortunatamente la signora, anche lei 80enne e moglie del guidatore, non si è ferita gravemente e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, dove invece sono finiti quattro dei cinque pedoni investiti dal veicolo in retromarcia. I feriti, tutti tra i 30 e i 35 anni sono ora affidati alle cure mediche. Nessuno risulta in gravi condizioni.