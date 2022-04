Esce in bici per fare una passeggiata: travolto da un’auto in corsa, è grave

Fondi. Stava procedendo sulla carreggiata a bordo del suo veicolo leggero, una bicicletta, di quella classiche da passeggio, per le vie della zona. Quando all’improvviso, un’auto sbuca dal nulla e lo investe: un incidente che ha sbalzato l’uomo per diversi metri sulla strada, a seguito dell’impatto.

Investito mentre passeggiava in bici

È successo tutto questa mattina, alle prime ore del giorno, nel territorio di Fondi, precisamente sulla rotatoria della via Fondi-Sperlonga, la località è Casotto Rosso. La vittima dello scontro, colui che ha avuto la peggio, sarebbe un uomo di origini indiane, ridotto in condizioni gravi. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi e del personale 118 che lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Formia.

Leggi anche: Bonus Bicicletta da 600 euro all’anno: requisiti e come richiederlo

I rilievi sul posto

Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia stradale di Terracina coadiuvata da una pattuglia dei carabinieri. La dinamica del sinistro rimane ancora avvolta nell’ombra, ed è affidata agli uomini della stradale. Quel che è certo, è che l’uomo deve aver impattato fortemente, date le condizioni in cui lo hanno ritrovato in strada.