Roma, morta l’imprenditrice Valeria Sebastiani nell’incidente alle Terme di Caracalla

E’ Valeria Sebastiani la ragazza morta nell’incidente alle Terme di Caracalla di Roma. Conosciuta in città come “l’imprenditrice dei drink”, al momento del decesso era a bordo della sua motocicletta. La donna, che si è spenta all’età di 39 anni, non ha avuto scampo nell’impatto con l’albero su cui si è scontrata col proprio mezzo. Infatti, per motivi ancora da accertare dalla Polizia Locale, la donna avrebbe perso il controllo della propria due ruota, morendo sul colpo dopo il violento scontro frontale con l’arbusto.

Chi era Valeria Sebastiani, la ragazza morta a Roma?

Valeria era la fondatrice della Keynco SRL, dove con la socia Giada Panella produceva in bottiglia cocktail con le ricette dell’800/’900. Prodotti che oltretutto venivano presentati anche da diversi ristoranti italiani, che proponevano i prodotti della Keynco SRL ai propri clienti. Sui social network, Valeria presentava così la sua azienda e il suo passato di barman per i locali capitolini: “Sono un’imprenditrice che proviene dal mondo del bartending – scriveva Sebastiani sul profilo della sua azienda, la Keynco srls -. Dopo aver speso più di dieci anni dietro il bancone, aver avviato numerosi locali, rotto centinaia di bicchieri, formato meraviglioso team, studiato con passione o controvoglia, nel 2016 ho deciso di mettermi in proprio con l’obiettivo di trasmettere un po’ di quello che ho imparato negli anni e soprattutto per brindare insieme!”.

A ricordarla sono tante persone e attività commerciali coinvolte nella ristorazione. Harumi Roma la ricorda così: “Non ci sono parole per descrivere il dolore avvertito dopo la tragica notizia… mancherà il tuo sorriso a tutti noi dolce Vale”. Cinzia scrive questo: “Hai aperto con me il Mercat e oltre ad avermi aiutata in questa fantastica impresa, abbiamo condiviso insieme diversi banconi dei più noti locali romani, ci siamo divertite, ubriacate e anche litigato ♥️ abbiamo rafforzato il nostro rapporto durante questi anni. Io sono senza parole. Mancherai folle ragazza. 💫Che la terra ti sia lieve 😔”.