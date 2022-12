Roma: “Non si trovano mai colonnine libere”, e lui ricarica l’auto elettrica in negozio: l’ingegnoso sistema (FOTO E VIDEO)

Roma. Un signore non sa più come caricare la sua auto elettrica e inventa un sistema di cavi con una canalina per poter ricaricare l’auto direttamente dalla sua agenzia immobiliare. Nonostante i bonus per l’acquisto di auto elettriche, mancano le colonnine per ricaricarle e i cittadini romani non sanno più come fare. “Sembrava un gesto ecologico, ci si è ritorto contro”.

La mancanza di stazioni di ricarica a Roma

Roma è una metropoli molto grande e i problemi di viabilità non sono pochi. Grazie agli incentivi concessi dallo stato per l’acquisto di auto elettriche e a causa di tutti i divieti di circolazione per le auto inquinanti, molti ne hanno approfittato per passare all’auto elettrica. Questo però ha generato un grave problema: non ci sono abbastanza colonnine per ricaricare l’auto. A Roma c’è un altro grande problema: la mancanza di parcheggi, questo fa sì che qualcuno si parcheggi nell’area di ricarica vicino alle colonnine, nonostante il grande divieto che porta alla rimozione forzata.

L’ingegno dei cittadini

Per questo motivo, alcuni cittadini con l’auto elettrica sono disperati e non sanno proprio come fare per ricaricare la propria auto. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto diversi sistemi molto creativi, l’ultimo è diventato virale sul gruppo Facebook “Roma fa schifo”, dove in foto si vede una Minicar elettrica, di quelle che si possono guidare senza patente, marca Citroen attaccata ad un cavo che arriva all’interno di un’agenzia immobiliare. “Non sapevo più come ricaricare l’auto, sono sempre occupate oppure i cafoni parcheggiano davanti le stazioni di ricarica”. Ormai sembra un sistema abbastanza rodato e studiato nei dettagli, infatti, per prevenire eventuali inciampi ed incidenti, il cavo è protetto da una canalina.

La risposta del sindaco di Roma

Il Sindaco Gualtieri sostiene da tempo che il miglioramento della viabilità sia una delle urgenze della capitale. Dall’inizio del suo mandato ha promesso un aumento delle colonnine di ricarica per le auto elettriche in modo da coprire tutto il territorio e un piano per disincentivarne l’utilizzo improprio come parcheggio.