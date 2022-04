Roma, Pasqua con… i rifiuti: strade e marciapiedi invasi dall’immondizia in molti quartieri (FOTO)

Natale con i tuoi, Pasqua con… i rifiuti lungo le strade. L’avevano predetto. E, almeno in diverse zone della Capitale, è accaduto. Cumuli di rifiuti sui marciapiedi, cassonetti stracolmi. E non siamo ancora arrivati a Pasquetta. Roma è già in allarme. I romani ancora di più. Mentre i turisti invadono – per fortuna – le strade del centro, tornando dopo due anni ad animare la città e a smuovere l’economia, le periferie affogano.

I cittadini sono disperati. Le foto che arrivano da Spinaceto mostrano una situazione al limite. I marciapiedi sono impraticabili, completamente invasi da spazzatura di ogni tipo. I secchioni non ce la fanno a contenere quanto prodotto dagli abitanti del quartiere e non ritirato dagli addetti Ama. Gli aautocompattatori e i TMB, come rivela una chat interna dei lavoratori Ama, sono pieni, e questo fa temere il peggio per i prossimi giorni.

Rifiuti ovunque e cittadini disperati

“C’è immondizia ovunque, lo sappiamo – commenta un residente – Nel giorno di Pasqua il mio invito è cercare la Bellezza, perché ce n’è tanta ovunque”, ironizza.

“Vedo che anche con i cassonetti funziona benissimo, a Vitinia c’è la raccolta porta a porta, peccato che facciano come vogliono e due giorni a settimana non vengano proprio. Ti fanno passare la voglia di essere civile”, risponde un altro cittadino.

Ma non è che nelle altre zone vada meglio. Nel V Municipio, come già evidenziato nei giorni scorsi, la situazione è allarmante. E l’immondizia sta anche nel I Municipio, come dimostrano le foto. Il piano di pulizia straordinaria prospettato in fase di campagna elettorale dal sindaco Roberto Gualtieri non ha dato i frutti sperati. Nonostante l’aiuto dato dalla Rida Ambiente, che da quando ha chiuso l’invaso di Abano consente di scaricare l’indifferenziata dei romani – 150 tonnellate al giorno – la situazione è drammatica. I rifiuti vengono in parte portati all’estero, in parte inviati fuori regione e in parte, come detto, mandati ad Aprilia.

Ma sono tutte soluzioni provvisorie in attesa di un piano rifiuti definitivo che non arriva. Spaventa quindi quello che potrà accadere nei prossimi giorni.

Malagrotta e Rocca Cencia

Al momento molti rifiuti vengono ancora portati nei TMB di Malagrotta e Rocca Cencia, ma lo spazio a disposizione di Ama sta per terminare. Senza contare che, per quanto riguarda Malagrotta, c’è anche un contenzioso in ballo. Infatti le famiglie Cerroni e Giovi, a cui appartiene l’ex discarica si sono opposte alla decisione del governo di nominare un commissario per bonificare il sito chiuso nel 2013. E’ stato fatto un ricorso al Tar: secondo i ricorrenti non c’è bisogno di un commissario per la bonifica del sito. Ci sarebbe invece già pronto un “camping”, ovvero un progetto per la copertura dell’area. Adesso bisognerà attendere che siano i giudici a decidere chi avrà ragione.

(Foto Mariella Guerrini e dal gruppo Spinaceto/Tor de Cenci/Casal Brunori/TorrinoMezzocammino)