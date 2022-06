Roma: rapinatore improvvisato minaccia la cassiera, poi resta ‘imbambolato’ e aspetta di farsi arrestare

Pensava di fare una rapina veloce e indolore. E invece si è ritrovato senza bottino e nelle braccia dei poliziotti. E’ finito male il tentativo di rapina di un 40enne italiano ieri sera, nel supermercato Tigre di via Casilina, punto di riferimento per gli abitanti della zona. L’obiettivo dell’uomo, inizialmente, era quello di mettere a segno una rapina in modo tale da prelevare l’incasso dell’intera giornata. Ma qualcosa per lui è andato storto.

Rapina al supermercato: il ladro va via a mani vuote

L’uomo è entrato indisturbato per il supermercato ed ha prelevato dagli scaffali una birra. Una volta arrivato davanti alla cassa il 40enne ha spaccato la bottiglia e con il collo rimastogli in mano ha minacciato la giovane cassiera, con l’obiettivo di farsi consegnare il contenuto della cassa. Qualcosa però per lo sprovveduto rapinatore non è andato per il verso giusto.

La giovane cassiera, che si è mostrata da subito scaltra e reattiva, ha immediatamente fatto scattare il meccanismo anti rapina e si è nascosta sotto la cassa, in modo tale che il 40enne non potesse farle del male. Il malvivente, invece di capire che sarebbe stato meglio darsi alla fuga, decide di insistere. Continua quindi a sbraitare e sbattere il coccio della bottiglia sul nastro della cassa, chiedendo i soldi e perdendo tempo prezioso per lui.

L’intervento delle forze dell’ordine

Tempo necessario alle forze dell’ordine, allertate dall’anti rapina, di intervenire. Sul posto, infatti, stavano arrivando i poliziotti, che ovviamente non hanno usato le sirene per evitare la fuga del malvivente. Visto che la cassiera non usciva dal nascondiglio nonostante le sue richieste, alla fine l’uomo ha desistito e, coccio ancora alla mano, ha imboccato l’uscita. E lì ha trovato gli agenti che lo attendevano. Il 40enne italiano è stato quindi prontamente arrestato e denunciato per tentata rapina aggravata.

