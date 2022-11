Roma, si ribalta con la sedia a rotelle mentre sale sul pulmino: studentessa disabile si rompe il braccio

Ennesimo caso di “mala scuola ” nella zona di Roma, dove una studentessa con grave disabilità si è fatta male per prendere lo scuolabus. La ragazza, infatti, era in procinto di prendere il pulmino, quando la sua sedia a rotelle si è cappottata e l’ha fatta ruzzolare in terra. Non avendo potuto ammortizzare la caduta per la propria disabilità, nel capitombolo il suo peso sarebbe finito interamente sul proprio già debole braccio, facendolo rompere.

La ragazza disabile caduta a Roma

La giovane, di nome Ludovica, si stava apprestando a prendere lo scuolabus come ogni mattina per recarsi alla propria struttura scolastica. Infatti, la ragazza ha 15 anni ed è affetta da paralisi cerebrale infantile, ovvero uno stato che la costringe ad essere aiutata da adulti per compiere le proprie mansioni, anche quelle per andare a scuola. Tra queste, la necessità di viaggiare su mezzi idonei al suo stato di salute, che gli speciali pulmini che possono caricarla a bordo seduta sulla sua sedia a rotelle.

Proprio in queste dinamiche, la giovane era pronta per andare a scuola quando ha visto il proprio pulmino di riferimento. Qui, molto probabilmente per errore umano degli operatori attivi sul mezzo, la pedana elevatrice per farla salire a bordo non era stata messa in sicurezza. In primis, nessuno sarebbe salito insieme a lei sulla pedana meccanica, come dovrebbe invece avvenire di prassi su questi mezzi. Poi, la carrozzina non era stata impostata col “freno ruota”, che ha reso la sedia a rotelle ingovernabile per la ragazza e in balia delle pendenze.

Tra la disabilità della giovane e una situazione oggettivamente complessa per mantenere il controllo della propria carrozzina, Ludovica è caduta rovinosamente a terra, senza peraltro poter attutire in nessun modo il colpo. La giovane subito soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasferita al Policlinico Gemelli, dove è stata riscontrata la rottura del braccio e deciso, visto le particolari condizioni di salute, di tenerla ricoverata per 15 giorni.