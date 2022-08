Roma, vede i finanzieri e tenta la fuga con la droga in mano: scatta l’inseguimento

Vede la macchina della Guardia di Finanza e tenta la fuga con la droga tra le mani. È successo nella notte di ieri martedì 2 agosto nel quartiere romano di Torrenova.

La fuga e l’inseguimento tra le case popolari

I finanzieri, impegnata nel contrasto dei traffici illeciti, mentre transitavano in Via della Tenuta di Torrenova, zona conosciuta per lo spaccio di stupefacenti, hanno notato un uomo che alla vista dell’auto si è dato subito alla fuga.

Nel momento della precipitosa fuga è scattato un inseguimento tra le palazzine delle case popolari, proprio sotto agli occhi di tutti gli abitanti. La corsa dell’uomo, un romano di 30 anni, non è stata abbastanza veloce da permettere di sfuggire ai militari che lo hanno raggiunto e bloccato.

L’ultimo gesto disperato prima dell’arresto

Il 30enne non si è arreso subito e ha tentato un ultimo gesto disperato lanciando per strada un panetto di hashish di circa un etto, immediatamente raccolto dai Finanzieri. Processato per direttissima l’uomo ha dovuto rispondere del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio e per questo il Giudice del Tribunale di Roma ha deciso per lui gli arresti domiciliari.