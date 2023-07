Sfregiò il Colosseo, la lettera di scuse del turista inglese: ‘Non sapevo dove mi trovavo’

Aveva fatto il giro del mondo il video del turista britannico Ivan Dimitrov, il 27enne che nei giorni scorsi ha vandalizzato l’anfiteatro Flavio scrivendo il suo nome accanto a quello della fidanzata. Nelle sue intenzioni c’era una romantica dedica alla fidanzata Hayley Bracey, nella pratica ha sfregiato il Colosseo. “Ivan+Hayley23”, questo lo stigma inopinatamente apposto sulle mura del monumento. Ai Carabinieri disse subito di essere molto turbato e anche preoccupato per le conseguenze del gesto. Infatti nel nostro Paese rischia fino a cinque anni di carcere e 15mila euro di ammenda.

Una bravata determinata dall’ignoranza

Forse per questo il ragazzo di Bristol ha inviato una lettera destinata al Sindaco, a Roma Capitale e alla Procura di Roma: “Ammetto con profondissimo imbarazzo che solo in seguito a quanto incresciosamente accaduto ho appreso dell’antichità del monumento“. I Carabinieri, dopo un duro lavoro, hanno esaminato le immagini delle telecamere a circuito chiuso incrociandole con i registri degli hotel e hanno rintracciato la coppia in Bulgaria. Prosegue la missiva: “Consapevole della gravità del gesto commesso, desidero con queste righe rivolgere le mie più sentite e oneste scuse agli italiani e a tutto il mondo per il danno arrecato a un bene che, di fatto, è patrimonio dell’intera umanità“.