Doppio incidente sulla Pontina, tamponamento a catena: 4 veicoli coinvolti (FOTO)

Tamponamento a catena sulla Pontina oggi pomeriggio, venerdì 28 aprile 2023. Un incidente, che ha coinvolto ben 4 veicoli, ha creato rallentamenti e disagi all’altezza del centro commerciale Euroma 2 in direzione Roma, all’altezza di Via Carlo Levi. Il sinistro, verificatosi in direzione Roma, è stato attualmente risolto ma permangono code in direzione opposta sempre a causa di un altro incidente avvenuto invece in direzione Latina, in prossimità dello svincolo per il GRA, intorno alle 16.00.

Traffico sulla Pontina oggi venerdì 28 aprile 2023, ultime news

In questo momento, ore 18.00, sulla Pontina sono segnalate ulteriori criticità. Traffico intenso ad esempio all’altezza di Aprilia così come tra Pomezia e Ardea. In entrambi i casi le code interessano la direzione sud, Latina/Terracina. Per quanto riguarda invece i sinistri avvenuti all’altezza del GRA sopramenzionati la circolazione è tornata regolare. Stamattina invece, lo ricordiamo, un altro sinistro, verificatosi sulla Laurentina (che a proposito al momento risulta chiusa a Roma all’altezza di Via dei Genieri in direzione di Via Cristoforo Colombo per incidente con un ferito in codice giallo) ad Ardea, aveva creato rallentamenti alla circolazione.

