Epifania 2023 a Roma, a Piazza Navona arriva la Befana: orari, spettacoli ed eventi in programma

Tutto pronto per festeggiare l’arrivo della Befana in Piazza Navona il 6 gennaio a Roma. Quest’anno torna nella Capitale uno degli eventi più attesi da grandi e piccini con la tradizionale ‘vecchina’ che sorvolerà la piazza – che si annuncia gremita – prima di consegnare regali e dolciumi a tutti. Ecco allora tutto ciò che c’è da sapere.

Quando arriverà la Befana in Piazza Navona a Roma, orari e programma completo della giornata

L’appuntamento è per giovedì 6 gennaio 2023 a partire dalle ore 10.00. L’ingresso della Befana sarà come detto spettacolare: la vecchina simbolo di questa giornata planerà letteralmente dal cielo in sella alla scopa e atterrerà accanto all’obelisco per consegnare ai bambini dolci e caramelle. La banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco farà da contorno e Giuseppe Di Tommaso, giornalista Rai, condurrà l’evento dal vivo, aiutando i bambini a scovare tra i tetti di piazza Navona la Befana. Che, maldestra e pasticciona, sarà rimasta incastrata e dovrà essere aiutata a scendere per distribuire un quintale di dolciumi.

Gli eventi organizzati dal Comune di Roma per l’Epifania 2023

La giornata di dopodomani rappresenterà l’evento conclusivo di un ricco programma che ha tenuto compagnia ai romani e ai turisti in queste festività Natalizie. Le vie del centro si sono animate con stand dedicati al commercio e artigianato dei prodotti tipici del Natale, dai libri ai presepi, dai dolciumi alle decorazioni. E ancora: spazio è stato dato ad attrazioni, spettacoli e aree dedicate alle eccellenze del territorio. Una tra le piazze monumentali più celebri della Capitale si è così riempita quindi di luci e suoni, addobbi natalizi, presepi, dolci e giochi per bambini, spettacoli viaggianti, il magico teatro dei burattini e l’antica giostra dei cavalli. Adesso tutto è pronto per il gran finale: l’arrivo in volo della Befana.

La raccolta di giocattoli della As Roma per la Befana

Ma c’è di più. In vista dell’Epifania, l’AS Roma, come si legge sul sito ufficiale, ha lanciato una raccolta di giocattoli per i bambini ospiti di alcune strutture del territorio alla quale sarà possibile partecipare anche all’Olimpico in occasione di Roma-Bologna. L’iniziativa durerà ancora per tutta la giornata di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023 e i giocattoli raccolti saranno donati alle bambine e ai bambini ospiti di case-famiglia, case di semiautonomia che accolgono famiglie in disagio e strutture che ospitano donne vittime di violenza con i loro bambini.

I punti di raccolta e come donare

Oltre allo Stadio Olimpico in occasione della partita ecco tutti gli altri punti di raccolta.

Roma Club Testaccio (Via Lorenzo Ghiberti 31) – 3 gennaio (15.00/19.00) – 4 gennaio (10.30/13.30)

Roma Club Garbatella (Via Stanislao Carcereri 29) – 3 gennaio (15.00/19.00) – 4 gennaio (10.30/13.30)

Roma Club AIRC (via Montaigne 10) – 3 gennaio (15.00/19.00) – 4 gennaio (10.30/13.30)

Roma Club UTR (Via Giulio Cesare 78) – 3 gennaio (15.00/19.00) – 4 gennaio (10.30/13.30)

Scuola Calcio AS Roma Acqua Acetosa (Via Fornaci di Tor di Quinto 64) – Ore 15.00/19.00

Hill 23 Re Grano (Via Lago Santo 23) – Ore 15.00/19.00

Roma VI (Via Latino Silvio 10) – Ore 15.00/19.00

Physical Village (Via Federico Turano 43) – Ore 15.00/19.00

Centro Sportivo Olgiata (Via Guido Cantini 4) – Ore 15.00/19.00

La consegna dei giocattoli avverrà il 6 gennaio presso le seguenti strutture: Casa-famiglia Ciavattini (Via Salvatore Pincherle 144); Villaggio SOS di Roma (Via Michelangelo di Pierri 34); La Casa (Via Attilio Ambrosini 129); Il Giardino dei Ciliegi (Via Attilio Ambrosini 129).

