Roma, evade dai domiciliari, rapina la madre e un negozio di casalinghi: la sua “fuga” finisce in Ospedale

E’ evaso dai domiciliari per commettere una serie di rapine. E’ questo quanto accaduto nella giornata di ieri a Roma dove un uomo si è reso protagonista di un’evasione dalla misura a cui era stato ristretto terminata poi in Ospedale. Ma andiamo con ordine.

Rapine tra il Quarticciolo e Centocelle

Questa la ricostruzione dei fatti svoltisi nelle zone della Capitale tra il Quarticciolo e Centocelle. Il malvivente, un 41enne italiano, per prima cosa ha rapinato l’anziana madre di 70 anni portandole vie circa 40 euro in Via dei Larici. Dopodiché si è diretto verso un negozio di casalinghi, gestito da una donna di nazionalità cinese, tentando di mettere a segno il secondo colpo, stavolta in Via delle Palme. Immediato è scattato l’allarme con la Polizia che si è messa subito sulle tracce del rapinatore raccogliendo la doppia denuncia delle vittime.

Uomo finisce in Ospedale al Pertini

Alla fine il 41enne è stato trovato a distanza di diversi isolati. L’uomo infatti, per giustificare la sua assenza da casa, si è recato in Ospedale (al Pertini, ndr) lamentando forti dolori alla testa. E’ qui dunque che gli agenti lo hanno raggiunto traendolo in arresto.

L’arresto

Il 41enne dovrà ora rispondere dei reati di rapina, tentata rapina e di evasione dagli arresti domiciliari. In questo momento, in attesa del processo per direttissima, si trova piantonato dagli agenti in Ospedale.