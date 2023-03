Fascia verde a Roma e blocco della circolazione fino al 30 giugno 2023: dove e chi può circolare

In Fascia Verde, la Giunta capitolina ha rinnovato il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti fino al 30 giugno prossimo. Si tratta di una misura annunciata al fine di salvaguardare la qualità dell’aria che ha trovato confermata nella serata di ieri con la pubblicazione della proroga sul portale del Comune di Roma.

Quali sono i mezzi che non possono circolare in Fascia Verde

L’ulteriore ordinanza che prende il via nella giornata di oggi, 1 marzo per terminare a fine giugno, prevede che i mezzi alimentati a benzina con omologazione Euro 2 e quelli Diesel con omologazione Euro 3 non possano circolare all’interno della fascia Verde dal lunedì al sabato. Nello specifico a non poter circolare sono le auto a benzina e diesel Euro o, Euro 1, Euro 2, i veicoli diesel Euro 3, Ciclomotori a benzina e diesel Euro 0, Euro 1 e ciclomotori e motoveicoli diesel Euro 2.

Il ricordo presentato al Presidente Mattarella per le auto d’epoca

Dal canto loro l’Automotoclub Storico Italiano, la Federazione Motociclistica Italiana e i Registri Storici Alfa Romeo, Fiat e Lancia hanno presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento dei decreti e delle delibere di Regione e Giunta Regionale del Lazio, Città Metropolitana e Comune di Roma che vietano la circolazione dei veicoli storici.

La richiesta di una deroga per i mezzi con certificato di rilevanza storica

La richiesta che viene formulata è di prevedere alcune deroghe includendo, evidentemente, le auto d’epoca. In fondo sugli oltre 4 milioni di mezzi che circolano ogni giorno a Roma, solo 9.945 sono quelli con certificato di rilevanza storica registrati alla Motorizzazione. La questione sembra essere molto sentita, ma di non facile soluzione. Si ritiene che per poter arrivare a una deroga che coinvolga le auto d’epoca sia necessario il pronunciamento del Presidente Mattarella. Per il momento, quindi, non sembra proprio siano previste deroghe all’ordinanza emanata dal Campidoglio.