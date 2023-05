Festa patronale a Testaccio oggi domenica 28 maggio 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità

Festa patronale oggi a Testaccio domenica 28 maggio 2023 e viabilità di zona modificata. Tra gli appuntamenti in programma ci sarà una corsa podistica e poi stasera, dalle ore 19.00, la processione verso la Chiesa di Santa Maria Liberatrice. Diverse le strade interessate dalla manifestazione con chiusure e deviazione ai percorsi dei bus. Ecco allora tutti i particolari.

Festa Patronale a Testaccio oggi domenica 28 maggio 2023

Dalle ore 11.00 di stamattina e fino alle ore 13.00 si terrà la corsa podistica con partenza e ritorno da piazza Santa Maria Liberatrice, lungo il percorso piazza Testaccio, via Giovanni Battista Bodoni, via Nicola Zabaglia, piazza Santa Maria Liberatrice. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione saranno predisposte le deviazioni per le linee bus 83, 170, 781.

La processione

Dalle 19.00 in poi invece avrà luogo una processione. In questo caso la partenza e l’arrivo saranno presso la parrocchia di Santa Maria Liberatrice. Il percorso si snoderà su via Giovanni Branca, via Beniamino Franklin, via Aldo Manuzio, via Nicola Zabaglia, via Galvani, via Luca della Robbia, piazza Testaccio, via Pietro Querini, via Giovanni Branca, piazza Santa Maria Liberatrice. Possibili deviazioni per le linee bus 83, 170, 718, 719, 775 e 781.

Orari Giro D’Italia 2023 a Roma: l’ultima tappa domenica 28 maggio (ilcorrieredellacitta.com)

Gli eventi in programma oggi a Roma

Dando uno sguardo al resto degli appuntamenti in programma saranno diversi gli eventi in agenda per questa ultima domenica del mese di maggio. Tra l’Eur e Ostia si snoderà l’arrivo nonché ultima tappa del Giro d’Italia. Oggi pomeriggio invece, dalle 18.00, match di Serie A all’Olimpico tra Lazio e Cremonese. In settimana invece avranno luogo i preparativi per la Festa della Repubblica nonché, mercoledì sera, gli allestimenti dei maxi schermi nella Capitale per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia.

Giro d’Italia 2023 a Roma: a che ora parte e a che ora arriva ai Fori Imperiali domani 28 maggio (ilcorrieredellacitta.com)