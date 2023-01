Funerali Ratzinger il 5 gennaio 2023: come cambia la viabilità, strade chiuse e zona ‘rossa’ attorno a San Pietro

Domani, 5 gennaio, verranno celebrate le esequie del Papa Emerito, Benedetto XVI, a San Pietro. Un evento al quale interverranno numerosi fedeli e per questo ci saranno delle modifiche nel traffico. Come cambia la viabilità? Andiamo a vedere cosa ha disposto il Prefetto di Roma Bruno Frattasi.

L’area intorno a san Pietro sarà ‘zona rossa’

L’area intorno a San Pietro sarà zona rossa dalla mezzanotte di oggi, 4 gennaio, alle 14 di domani. Lo ha disposto il Prefetto con ordinanza con la quale ha anche stabilito che sarà possibile accedere solo tramite i varchi. Nella mattina di domani, 5 gennaio, invece, saranno deviate o limitate le linee 19, 23, 32, 34, 40, 46, 49, 62, 64, 81, 98, 115, 280, 492, 590, 870, 881, 913 e 916. Sono poi diverse le misure adottate per la sicurezza. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Dalle 9 e 30, orario nel quale inizierà la celebrazione del rito funebre, presieduto da Papa Francesco e celebrate dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, Frattasi ha stabilito che “saranno intensificati i servizi, ci saranno molti più uomini, oltre 1000 agenti delle forze dell’ordine. Avremo molti volontari della Protezione Civile, vigili del fuoco e agenti della polizia locale di Roma Capitale. Ci sarà anche un secondo presidio medico avanzato. Ci aspettiamo più di 60 mila persone”. Sarà anche rafforzata l’interdizione dello spazio aereo “con un raggio più ampio rispetto a piazza San Pietro”.

Saranno intensificati i controlli

La Polizia locale di Roma Capitale svolgerà controlli dalle 18 di oggi, 4 gennaio e sino a cessate esigenze del 5 gennaio. È prevista la rimozione dei veicoli in sosta e una vigilanza per il rispetto della segnaletica in via della Conciliazione, comprese le vie complanari, fino a via della Traspontina; via dell’Ospedale; via Scossacavalli; via dei Cavalieri del Santo Sepolcro; via Padre Pfeiffer Pancrazio; Borgo Sant’Angelo; via dei Corridori; vicolo del Campanile; vicolo dell’Inferriata; via dell’Erba; via Rusticucci; piazza Pio XII; largo del Colonnato; via di Porta Angelica, fino a piazza del Risorgimento; largo degli Alicorni; via Paolo VI; piazza del Sant’Uffizio; Borgo Santo Spirito; largo Ildebrando Gregori; Borgo Vittorio, nel tratto compreso tra via di Porta Angelica e via del Mascherino; via del Mascherino, nel tratto compreso tra Borgo Vittorio e piazza della Città Leonina; tutta piazza della Città Leonina. Da domattina sarà vietato transitare anche su via della Stazione Vaticana e via di Porta Cavalleggeri.

Potenziati i mezzi pubblici

Il Prefetto ha predisposto: “Saranno potenziati i mezzi di trasporto pubblico urbano e vi saranno due aree di scambio, una ad Anagnina e una a Laurentina per fare in modo che le persone che vengono con i mezzi propri abbiano la possibilità di parcheggiare distanti da San Pietro”. È previsto, infatti, il potenziamento sia delle linee metro che dei mezzi in superficie. Il numero dei bus in servizio sulle linee 64 e 40, che collegano Termini e San Pietro e Termini con Borgo Sant’Angelo, verrà aumentato a partire da oggi e fino al 5 gennaio. In particolare, sulla linea 40 i bus in linea aumenteranno da 9 a 12, e sulla 64 da 15 a 20.

Il piano così come stabilito dalla Prefettura prevede l’arrivo di almeno 60mila persone per i funerali. In due soli giorni, il 2 e il 3 gennaio, sono stati circa 135mila i fedeli che hanno raggiunto la Basilica per rendere omaggio a Papa Ratzinger.