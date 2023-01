Furto al cimitero, rubano angioletti sulla tomba: monta la rabbia dei cittadini

Furto al cimitero di Artena. Qualcuno fa trafugato oggetti dalle tombe e, in particolare, sulla tomba di una ragazza hanno portato via degli angioletti. Sono stati i familiari a rendersi conto con grande sgomento di quanto accaduto qualche giorno fa. In un post social la denuncia di quanto si è verificato: “Penso che non ha senso rubare sulla tomba di una ragazza gli angioletti ( ben 5) in questo periodo di feste e non credo che sono stati i bambini perché i bambini hanno più sensibilità degli adulti. Dispetti o menti malate non so. So solo che fa male in questi 25 anni ne ho viste tante al cimitero. Io sono in pace lo spero anche voi con la vostra coscienza”.

La rabbia dei cittadini

Tanta amarezza, dispiacere e anche risentimento per quanto successo in un periodo festivo. Ma ai sentimenti di chi ha denunciato di aver subito il furto di angioletti destinati alla memoria di una giovane ragazza si sommano i numerosi commenti di indignazione e rabbia. “Non hanno vergogna solo pelo sullo stomaco spero che li becchino e gliele diano di santa ragione brutti esseri viventi£” ha scritto qualcuno. Altri pensano che ci vogliano controlli anche all’interno del cimitero e chiede: “Telecamere non si possono mettere?”. Qualcun altro testimonia che non si tratta di un furto isolato: “A mia nonna hanno preso un orchidea con il vasetto… neanche un giorno è durata… io non le becco ma se le becco…” e un altro utente aggiunge: “Lo hanno sempre fatto… personalmente rubavano i lavoretti per la festa del papà è cose simili che portavo al mio papà”. Tantissimi poi commentano: “Vergogna”.

Potrebbe essere stata una ragazzata, uno scherzo di cattivo gusto o solo e semplicemente un ‘furto’, fatto sta che il danno non è certo materiale, è l’accentuarsi di un dolore. Il dolore della violazione di un luogo sacro che si somma allo strazio di aver perso una persona cara, in questo caso un giovane.