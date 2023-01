Roma, il ladro acrobata arrampicato sul tubo dell’acqua: passanti lo vedono e chiamano il 112

Tempi duri per i topi d’appartamento a Roma. Sono tre le persone fermate in queste ultime ore dalle forze dell’ordine dopo le tempestive segnalazioni di passanti e vicini che hanno permesso di beccare sul fatto i malviventi. L’ultima notizia in ordine di tempo arriva dal quartiere Trieste: qui i Carabinieri hanno arrestato un ladro acrobata il quale, dopo aver svaligiato un appartamento, si stava calando dal tubo dell’acqua piovana per scappare col bottino.

Il colpo del ladro in Piazza di San Saturnino

Il tutto è successo ieri sera, sabato 7 gennaio 2023, in Piazza San Saturnino. Il giovane è stato notato da alcuni cittadini mentre si arrampicava tramite il tubo di scorrimento dell’acqua piovana per raggiungere il balcone di un appartamento ed è scattato l’allarme al 112. Una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Roma Nomentana è quindi intervenuta ed ha sorpreso il ragazzo mentre scendeva frettolosamente da dove era salito; i Militari – in ausilio è intervenuta un’altra pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma-Salaria – lo hanno così bloccato e tratto in arresto.

Arrestato 18enne romeno per furto e lesioni a pubblico ufficiale

Il ragazzo fermato ha 18 anni ed è di nazionalità romena. I Carabinieri lo hanno trovato in possesso di vari oggetti in oro asportati dall’appartamento dove è stata trovata la porta finestra forzata e la camera da letto a soqquadro e un cacciavite. La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima e il cacciavite sequestrato. L’uomo, che dovrà rispondere oltre che di furto aggravato anche di lesioni a pubblico ufficiale (dato che ha opposto resistenza, dimenandosi, strattonando e spintonando i Carabinieri intervenuti) è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato.

Il colpo nel quartiere Trionfale

Un episodio analogo, tornando a quanto detto in apertura, si è verificato nel Quartiere Trionfale sempre a Roma nelle ultime ore. Anche in questo caso il tempestivo intervento delle forze dell’ordine (la Polizia) a seguito dell’allarme lanciato dai vicini ha permesso di bloccare due malviventi in fuga che avevano appena ripulito un appartamento. Le ladre sono state addirittura bloccate dai condomini – che ne hanno impedito la fuga – e quindi “consegnate” agli agenti.