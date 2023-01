Gina Lollobrigida e il patrimonio da 10 milioni di euro: a chi spetta la villa sull’Appia? Il testamento

Il mondo del cinema è in lutto a causa della morte dell’amata attrice Gina Lollobrigida, spirata lo scorso 16 gennaio all’età di 95 anni. Ora, la questione inerente all‘eredità dell’indimenticabile diva è tutta aperta. Si stima che il patrimonio dell’attrice, tra beni mobili e immobili, ammonterebbe a circa 10 milioni di euro e sembrerebbe esserci anche un testamento affidato ad un notaio e il cui contenuto dovrebbe venir comunicato nel corso dei prossimi giorni.

Il patrimonio della diva Gina Lollobrigida

Indubbia l’eredità artistica lasciata dalla donna ma per quanto riguarda quella economica, come anticipato, la partita adesso è tutta da giocare. In merito, la parte più corposa del patrimonio della diva sarebbe rappresentata dalla meravigliosa Villa sull’Appia Antica nella quale risiedeva. Una parte meno importante, tra i 300 e i 500 mila euro, sarebbe invece legata ad un appartamento in Toscana. Invece, nella restante parte ci sono pezzi di arredamento, mobili e quadri, prelevati nel 2020 su disposizione dall’amministratore di sostegno e collocati in un deposito nell’ambito del procedimento per circonvenzione di incapace a carico di Andrea Piazzolla, assistente della donna.

Gli eredi

Se non ci dovesse essere alcun testamento, il patrimonio dell’attrice passerebbe al suo unico erede, ovvero il figlio Andrea Milko Skofic. Invece se il testamento esistesse il 50% del suo patrimonio andrebbe al figlio in quanto erede e la parte restante destinata agli usi indicati dal testamento. Non è, inoltre, da escludere che l’amministratore della Lollobrigida Andrea Piazzolla finito a processo ma che la donna ha sempre difeso possa adesso trovare spazio tra le sue carte testamentarie. Resta, infine, l’incognita su Javier Rigau, l’imprenditore catalano il cui matrimonio con l’attrice è finito al centro di una vicenda giudiziaria per poi essere annullato nel 2019 dal tribunale ecclesiastico della Sacra Rota.