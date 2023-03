Giovani gay adescati in chat e rapinati a Roma e ai Castelli: presa una quarta persona

Adescati in app di incontri, portati in luoghi isolati, aggrediti e rapinati. Vittime uomini gay finiti nella rete di questi malviventi. Come vi avevamo riportato nei giorni scorsi tre persone erano già state arrestate dai Carabinieri mentre una quarta è stata fermata nelle scorse ore. Le denunce e le segnalazioni erano partite a febbraio e nei primi giorni di marzo anche attraverso la Gay Help Line: le persone, dopo essere state adescate sulla piattaforma virtuale, convinti di passare una bella serata, finivano invece vittime di veri e propri agguati sia a Roma sia in provincia, ma anche e soprattutto nella zona dei Castelli Romani.

Appuntamenti trappoli per uomini ai Castelli adescati in chat

Le indagini, lo ricordiamo, sono condotte dai Carabinieri di Castel Gandolfo. Al vaglio degli investigatori sono finite, oltre alle testimonianze degli uomini minacciati e derubati, anche innumerevoli immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza e il tracciamento delle persone fermate. Le vittime in particolare hanno raccontato che, dopo essere state adescate attraverso un’applicazione di incontri, venivano fatte salire a bordo di una macchina e condotte in luoghi appartati. Sfruttando il buio – gli incontri avvenivano frequentemente di notte – scattava il raid. Il modus operandi era il medesimo: dal sedile posteriore e dal bagagliaio, sbucavano altri due uomini che bloccavano le vittime, le derubavano di quanto in possesso, per poi abbandonarle per strada e darsi alla fuga.

Costretti a prelevare dal bancomat dopo il finto appuntamento o a prendere soldi e preziosi da casa

In un’occasione un uomo è stato accompagnato presso uno sportello ATM e costretto a prelevare del denaro da consegnare ai malviventi, in un altro caso, invece, un uomo è stato riaccompagnato a casa per prendere, sotto minaccia, alcuni oggetti di valore.

Chi sono le persone arrestate dai Carabinieri per le rapine a Roma e Provincia

Dopo le tre persone fermate e arrestate nei giorni scorsi, una quarta è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo. Si tratta di un altro uomo, di origini romene, di 22 anni, residente a Perugia, che va ad aggiungersi ai 3 già fermati lo scorso 16 marzo. Il quarto indagato come gli altri 3 si trovano agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri, perché gravemente indiziato dei reati di rapina ed estorsione. Nel prosieguo delle investigazioni i Carabinieri potranno avvalersi anche della collaborazione di personale specializzato della Sezione Atti Persecutori del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Roma, per sentire le vittime e fornire loro la necessaria assistenza. Ora si continua ad indagare, infatti, per verificare la responsabilità dei 4 arrestati in ordine ad eventuali altri analoghi episodi.

