Grave incidente a Roma, auto contro un albero: ragazzo in codice rosso

Grave incidente nella notte a Roma, un’auto è finita contro un albero. Un ragazzo, che era alla guida del mezzo, è finito in Ospedale in codice rosso.

Incidente nella notte appena trascorsa intorno alle 3.00. E’ successo in Via di Vigna Murata, in direzione della Laurentina, altezza di via del Casale Solaro. Il sinistro è stato autonomo: coinvolta una Mini Cooper che ha colpito un albero e un segnale stradale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente in Via di Vigna Murata stanotte a Roma

Il conducente del veicolo, un ragazzo le cui generalità non sono al momento note, è stato portato in codice rosso in Ospedale (al Sant’Eugenio, ndr). I caschi bianchi dell’VIII Gruppo Tintoretto sono ora al lavoro per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Come detto l’automobilista avrebbe fatto tutto da solo: non risultano infatti ulteriori veicoli coinvolti.

Incidente mortale a Latina: deceduto un ciclista

Appena qualche ora prima un ciclista perdeva invece la vita nel territorio di Latina. Coinvolto, anche in questo caso, un giovane ragazzo di appena 28 anni che stava percorrendo Via Epitaffio quando un’auto lo ha centrato in pieno sbalzandolo a diversi metri di distanza. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.00 di ieri sera: alla guida dell’auto, che stava procedendo in direzione di Latina Scalo, c’era un uomo di 45 anni che si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia che ora indagano sull’accaduto.

