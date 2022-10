Halloween 2022 a Roma e nel Lazio: cosa fare con i bambini e dove andare il 31 ottobre

Halloween è alle porte e ormai è tradizione: il 31 ottobre si festeggia! Negli ultimi anni quella che prima era perlopiù una festa americana oggi è diventata parte anche della nostra tradizione. Insomma la festa degli orrori si sta avvicinando e non sai ancora cosa fare, come festeggiare e dove andare a divertirti? Ecco una lista di eventi ai quali partecipare, anche con i più piccoli, da ottobre a novembre a Roma e nel Lazio.

Halloween a Roma per bambini: ecco dove festeggiare

Tirate fuori i vestiti più spaventosi che avete, anche quelli dei vostri bambini perché sono tantissimi i locali a Roma che organizzano feste ed eventi per i più piccoli nella settimana del 31 ottobre, tra laboratori, musica e spettacoli teatrali ce n’è per tutti i gusti.

Luneur Park a Roma

Il Luneur Park è uno dei parchi più caratteristici di Roma e per Halloween 2022 organizza un mese di eventi tutti dedicati alla festa dell’horror. A partite dal 5 ottobre e fino al 3 novembre adulti e bambini possono entrare nel parco, indossare i vestiti spaventosi e fare “Dolcetto o Scherzetto” muniti di cestino e costume. Oltre a Dolcetto o Scherzetto, i bambini potranno fare i laboratori “schifiltosi” per imparare a costruire lanterne e Slim, ma anche il labirinto del terrore: uno spaventoso percorso dove dovranno affrontare le creature in fuga dal laboratorio del Dottor Romero. Il 31 ottobre invece ci sarà una parata in tutto il lunapark, pieno di creature mostruose!

Il Luneur Park si trova in via delle Tre Fontane, 100 a Roma.

Rainbow MagicLand

Rainbow MagicLand è il posto ideale per i bambini. Il parco si trasformerà in un ritrovo di creature mostruose in occasione della settimana di Halloween. Rainbow MagicLand organizzerà percorsi del terrore, menù speciali, parate, show e truccabimbi. I bambini potranno provare tantissimi giochi: dal Tonga, JungleCamp, Motorgiungla, Esplorabruco al Pilastro magico. Rainbow MagicLand si trova in via della Pace.

Cinecittà World

Cinecittà World cambierà aspetto per tutto il mese di Halloween! Dal 5 ottobre al 3 novembre il parco sarà animato da streghe, mostri, zombie, vampiri e tante altre creature spaventose. Tantissime le attrazioni a tema: dalla realtà virtuale di Assassin’s Creed al cinema interattivo “In-cubo”, fino all’attrazione che tutti aspettano durante l’anno, l’inquietante “Horror House“, un percorso al buio tra i set di alcuni dei film horror più famosi.

Non mancheranno spettacoli a temi, proiezioni cinematografiche e l’evento “Halloween Night – La notte delle streghe“, il 31 ottobre, dalle 16:00. Il parco si trova in via di Castel Romano.

Zoomarine

Torna come ogni anno la festa di Halloween organizzata da Zoomarine, il parco acquatico di Pomezia, a poca distanza da Roma. Dal 28 settembre al 3 novembre saranno aperti sette diversi percorsi horror: Circo abbandonato, Miniera delle tenebre, Labirinto del ragno, Draghi e magie, La clinica, Piccoli brividi e il Galeone maledetto. Ci saranno spettacoli, danze e molto altro ancora. Il parco si trova in via dei Romagnoli.