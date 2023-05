Il ‘ripulisti’ di Atac, 41 licenziamenti: cacciata la fatina, l’hacker e il titolare della 104 che andava a pesca

L’Atac di Roma, nell’ultimo anno, si è messa in evidenza per una serie di episodi non proprio edificanti. Si tratta di autisti che, invece di svolgere il loro lavoro, facevano tutt’altro: uno era impegnato all’estero come chauffeur di limousine, un’altra è stata beccata mentre faceva la fatina nelle fiere e, poi, c’era anche un hacker che faceva risultare di essere in servizio mentre se ne andava in giro per la Capitale.

Atac licenzia 41 dipendenti

Tutti fatti che hanno spinto l’azienda a procedere con ben 41 licenziamenti, come riporta Repubblica, firmati dall’inizio del 2022. Si tratta di storie incredibili che potrebbero non sembrare vere per quanto sono singolari, ma che gli investigatori incaricati dall’Atac hanno accertato e documentato e per le quali i dipendenti che si sono presi gioco dell’Azienda per la mobilità di Roma Capitale sono stati ‘cacciati’.

Troppe violazioni

A parte la lunga lista di autisti che sono stati beccati a fumare alla guida, a compiere atti di autoerotismo, a guardare partita o film, a lasciare il bus accesso con le porte aperte per andare a prendere un cornetto caldo nel corso del turno, sono emerse tante, ma davvero tante irregolarità che hanno costretto Atac a correre ai ripari.

Il lungo elenco di dipendenti che invece di lavorare faceva altro

Tra le altre, dalle indagini svolte dalla società, è emerso che un conducente era all’estero e svolgeva il lavoro di chauffeur di limousine, un’altra invece di lavorare andava in giro per le fiere della capitale a vendere orecchini e collanine, un altro ancora con accesso al sistema delle presenze faceva risultare che era a lavoro anche se si allontanava per fare i comodi suoi. Ma c’è anche chi è stato sorpreso a fare pipì sulla ruota dell’autobus, chi si è reso autore di un’aggressione ai danni di un collega facendolo finire in ospedale e anche chi, grazie alla 104 ottenuta per i genitori malati, se ne andava a pescare. Un susseguirsi di violazioni di fronte alle quali Atac non ha potuto chiudere gli occhi e ha deciso di prendere provvedimenti…