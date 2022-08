Il tassista abusivo in servizio a Termini: niente licenza, senza patente né assicurazione e revisione all’auto

Un abusivo a 360°. E’ stata questa la scoperta della Polizia di Stato che ha accertato come un uomo svolgesse il servizio di tassista in modo completamente irregolare e senza nemmeno possedere una patente di guida. L’uomo è stato pizzicato durante un’attività di prevenzione e repressione del fenomeno di abusivismo in ambito ferroviario, molto diffuso a Termini ma anche ad esempio presso l’aeroporto di Fiumicino.

In tal senso le verifiche delle forze dell’ordine hanno lo scopo di a tutelare i lavoratori regolari che invece seguono le prescrizioni imposte dalla legge, contrastando, per contro, coloro che, affinando costantemente singolari tecniche di approccio verso gli utenti della stazione, offrono loro un servizio irregolare.

Tassista abusivo fermato su Via Marsala

Nello specifico della notizia gli agenti hanno rintracciato allora il tassista abusivo che, proprio nei pressi dell’uscita della stazione ferroviaria, sul marciapiede lato via Marsala, aveva offerto il servizio di taxi ad alcuni viaggiatori. Questi ultimi, convinti e tratti in inganno, lo avevano seguito fino alla vettura privata dello stesso, parcheggiata pochi metri distante.

Leggi anche: Roma, nuova raffica di controlli e verifiche a Termini: multe e denunce

Auto senza assicurazione né revisione

Dai controlli effettuati gli agenti hanno appurato che oltre al richiamato servizio irregolare taxi, la vettura utilizzata non era stata sottoposta, entro i termini di Legge, alla periodica visita di revisione. Non solo. Assente anche l’obbligatoria polizza assicurativa. Per tutte queste irregolarità l’autovettura è stata posta a sequestro amministrativo ai fini della confisca ed è stata immediatamente trasportata presso un deposito giudiziario della Capitale.

Leggi anche: Roma, muore investita a Termini dal treno: la vittima aveva 21 anni, ipotesi suicidio

Conducente senza patente

A completare il quadro il fatto che il conducente sia risultato addirittura privo della patente di guida.

Il precedente

Pochi giorni fa, a seguito di controlli analoghi, la Polizia – era il 10 agosto scorso – aveva fermato un’altra persona dedita alla stessa tipologia di attività delittuosa alla quale, oltre alle relative sanzioni, era stata posta a sequestro amministrativo la vettura utilizzata.