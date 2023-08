Incendio al Circo Massimo, paura prima del concerto di Travis Scott: brucia un negozio di bici

Il concerto di Travis Scott, ieri sera, lunedì 7 agosto, era atteso. Tanti i fan in fila per ascoltare il rapper americano che avrebbe dato il via alla kermesse musicale alle 21, quando all’improvviso è scattato l’allarme per un incendio alle 18.30. La Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Roma ha risposto prontamente alla richiesta di aiuto e ha inviato al Circo Massimo in via dei Cerchi la Squadra di Ostiense ed il personale in servizio di vigilanza al concerto di Travis Scott.

I Vigili del Fuoco sono accorsi per un incendio al Circo Massimo

Un incendio si era sviluppato all’interno di un negozio biciclette elettriche in affitto. A bruciare erano diverse batterie al litio. Il pronto intervento del personale VVF ha impedito che l’incendio si propagasse arrecando ulteriori danni all’attività commerciale. Sul posto il 113 e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale.

Nonostante la grande paura, dopo il trambusto provocato dal rogo, il concerto ha preso il via come da programma alle 21 con una magnifica esibizione di Travis Scott che ha dato il via al suo spettacolo già qualche ora prima in giro per la città quando è stato immortalato in un video mentre si trovava in piedi sul van nero che lo ha accompagnato in giro per Roma.

Tantissimi i fan in attesa anche dal giorno prima del concerto

D’altro canto l’esibizione del rapper americano era molto attesa soprattutto da giovani fan, alcuni dei quali già dalla sera precedente al concerto, si sono assiepati fuori al Circo Massimo. E dalle 14 di ieri sono stati aperti i cancelli e il numero dei follower dell’artista sono aumentati velocemente, fino ad arrivare ad oltre 50mila nell’orario di inizio della kermesse. Per questo quando è scattato l’allarme incendio le attività dei soccorritori sono state frenetiche, per evitare che si registrassero conseguenze tra i presenti. Per fortuna, però, nonostante la paura, nessuno è rimasto coinvolto.

Durante il concerto qualcuno ha spruzzato spray urticante ed è stato il panico

È stato poi all’interno del Circo Massimo, mentre il rapper si esibiva che si sono vissuti altri momenti di grande tensione e paura tra il pubblico, quando qualcuno ha spruzzato spray urticante. Chi è stato raggiunto dallo spray non si è fatto domande, non ha cercato di capire, s’è fatto prendere dal panico e ha cercato di raggiungere l’uscita superando la folla accalcata per assistere allo show. Scene da panico: c’è chi ha iniziato a spintonare i presenti, chi ha scavalcato le transenne, chi ha semplicemente iniziato a correre pur di allontanarsi dalla situazione di pericolo. E qualcuno ha anche immortalato in un video quel momento, facendo diventare il video virale sui social.