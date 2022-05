Incendio devastante a Cinecittà: a fuoco 10 auto Enjoy

Notte di fuoco a Roma, dove due grossi incendi in diversi punti della città hanno visto distrutte numerose vetture. Infatti, lo spaventoso incendio che questa notte ha invaso la Balduina non è stato l’unico protagonista della notte romana. Anche il parcheggio del centro commerciale di Cinecittà ha avuto una serata incandescente.

L’incendio devastante

Nella notte, il centro commerciale di Cinecittà Due, in via Lamaro, ha iniziato ad illuminarsi e non per le luci ma per le fiamme. L’incendio ha distrutto ben 10 auto Fiat 500 della catena sharing “Enjoy” e ne ha danneggiate altre quattro. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I motivi che hanno scatenato l’incendio nell’area di sosta interna alla struttura sono ancora da verificare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del Nucleo radiomobile e della compagnia Casilina. Nel parcheggio del centro commerciale sono intervenuti anche i Carabinieri della sezione Rilievi per un sopralluogo e per controllare le scene registrate da alcune telecamere di sorveglianza. Non si esclude che l’incendio sia stato doloso come quello accaduto nella stessa notte in via Livio Andronico dove le fiamme hanno incenerito altre 3 auto.