Incendio nella sala operatoria del San Camillo: paziente ustionato

Tanta paura ieri pomeriggio per un principio di incendio in una sala operatoria dell’ospedale San Camillo di Roma. Un fuoco che si è sviluppato proprio mentre sul lettino della sala operatoria era in corso un intervento chirurgico. Per fortuna, però, il rogo è stato spento immediatamente e il paziente è stato sposato in un’altra sala operatoria, dove è terminata con successo l’operazione chirurgica.

Le indagini dei Vigili del fuoco e dell’ospedale sull’origine del rogo

Difficile il compito dei sanitari che hanno dovuto informare i familiari del paziente dell’accaduto, ma anche che il loro congiunto ha riportato delle lesioni cutanee a causa del calore che si è sprigionato a causa dell’incendio. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco che oltre a spegnere il principio di incendio hanno anche svolto indagini per capire da dove ha avuto origine. Ma anche il presidio sanitario ha aperto un’inchiesta utile a stabilire la cause di quanto accaduto. Il San Camillo ha fatto sapere, però, che “è stata ripristinata la piena funzionalità del blocco operatorio cardiovascolare. La direzione dell’azienda ospedaliera ringrazia tutti i professionisti che sono intervenuti tempestivamente per evitare ulteriori conseguenze”.