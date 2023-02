Incidente mortale a Roma: uomo travolto e ucciso da un’auto sulla Cassia

Non si ferma l’escalation di vittime della strada a Roma e nei centri circostanti. Ancora ieri sera, domenica 19 febbraio, si è registrata una vittima. Ad essere investito sulla Cassia è stato un uomo, un senzatetto. Un’auto lo ha travolto lasciandolo esanime sull’asfalto. I tentativi di rianimarlo sono risultati vani, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei Carabinieri e le indagini

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e Carabinieri per gestire la viabilità e svolgere i rilievi del caso. Resta da stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente e come mai l’uomo si trovasse a piedi sul quel tratto di strada in località Settevene a pochi passi dalla provincia di Viterbo. Indagini avviate nell’immediatezza dei fatti per cercare di dare risposte all’accaduto.

Un crescente susseguirsi di incidenti mortali

Un’altra tragedia che si somma alle numerose che purtroppo si registrano sulle strade. Solo qualche giorno fa, una donna stava attraversando la strada per andare a lavoro quando è stata investita sulla Flaminia. Anche in questo caso per la 65enne di Castelnuovo di Porto non c’è stato nulla da fare. Solo una settimana fa un 30enne è stato travolto mentre si trovava sul marciapiede in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Una Bmw ha urtato contro una macchina in sosta che è finita addosso al giovane per il quale, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Due settimane fa l’ennesimo dramma, una 84enne è stata travolta e uccisa da un camion della nettezza urbana in viale Europa a Ladispoli.

Le strade di Roma e delle cittadine vicine continuano a mietere vittime. I dati sono allarmati e, nonostante l’impegno profuso dalle forze dell’ordine e dai soccorritori del 118, i numeri parlano di incidenti che hanno cadenza quasi quotidiana. Una situazione che spaventa e preoccupa i cittadini e le istituzioni.