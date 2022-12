Incidente sull’A1: chiuso il tratto tra Orte e Roma Nord, traffico in tilt verso la Capitale

Incidente stradale al chilometro 525 dell’A1 ha completamente bloccato la viabilità sull’Autostrada. Un tamponamento tra 4 camion ha mandato il traffico in tilt, verso la Capitale, sin dalle prime ore di stamattina, poco dopo le 7 quando si è verificato il sinistro. Lo scontro ha provocato la chiusura del tratto tra Orte e Roma Nord.

Traffico paralizzato

Gli automobilisti sono bloccati in coda in attesa che vengano rimossi i mezzi pesanti e la viabilità torni scorrevole. Sono diversi i chilometri di coda a causa dei quali Autostrade consiglia agli automobilisti diretti a Roma di “proseguire per Viterbo lungo la SS 2bis Cassia e rientrare in A1 a Roma Nord”.

Chiuso il tratto Orte – Roma Nord

Saranno impegnative le attività di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente a causa del maltempo. Intervento reso ancora più gravoso dal fatto che uno dei mezzi pesanti ha perso il carico sull’autostrada. Disagi che inevitabilmente si stanno ripercuotendo sulla viabilità che al momento resta paralizzata. Il tratto tra tra Orte e bivio Diramazione Roma nord è stato chiuso, mentre si registrano 12 km di coda tra Magliano Sabina e il bivio per Roma nord.